Urso boccia lo stop ai motori termici: piano Ue per l’auto 

Serve un piano di sostegno per l’automobile, stretta fra la crisi e l’addio a diesel e benzina del 2035. Un piano che dovrà arrivare dall’Ue: non dai singoli Paesi, tanto meno da un’Italia che ha alle spalle decenni di incentivi al settore.

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, inquadra così la posizione che il governo presenterà insieme al Consiglio competitività contro il divieto ai motori termici. «L’Italia - dice all’indomani della trilaterale fra gli industriali di Italia, Francia e Germania - non vuole cambiare l’obiettivo, ma le condizioni per raggiungerlo». D’altronde non si può rimanere fermi ad assistere al crollo dell’industria automobilistica europea e dell’intera filiera con tutte le conseguenze in termini economici e occupazionali che ci sarebbero. Bisogna recuperare al più presto competitività, tenendo presente quanto accade in Cina e negli Stati Uniti.

Da Stellantis arriva un doppio messaggio. Le rassicurazioni sul fatto che la casa non lascerà l’Italia, tanto meno Torino, e la consapevolezza che se non si vendono le auto non c’è ragione di produrle. «Lo abbiamo detto cinquantamila volte, anche al governo Meloni: noi non lasciamo l’Italia, anzi ci investiremo risorse e professionalità. Ma non chiedetemi oggi quanto venderò: io produco ciò che vendo», ha detto Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis, convinto che «con tutti i lanci previsti già per l’inizio del 2025 il rimbalzo arriverà». «La protezione dell’Italia a livello industriale è totale. Però - sottolinea - vale sempre lo stesso principio: si produce quello che si vende e, se non c’è mercato, bisogna adeguarsi, altrimenti la conseguenza è trovarsi piazzali pieni e migliaia di macchine sulle spalle».

