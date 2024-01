Urrai dirigerà i servizi sociosanitari 

Lorena Urrai è la nuova responsabile dei Servizi socio-sanitari dell’Asl Ogliastra. Cinquantaquattro anni, psicoterapeuta, è stata nominata dal direttore generale dell’Azienda, Andrea Marras. La carica era vacante, dopo il congedo di Antonello Demontis. Laurea quinquennale in Psicologia con indirizzo del lavoro e delle organizzazioni conseguita nel 1992 all’Università La Sapienza di Roma, la dottoressa originaria di Villagrande ha maturato nel 2003 la specializzazione quadriennale in Psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva. Negli anni successivi ha prestato la sua professionalità in vari ambiti pubblici, privati e di formazione, dall’Ats all’Assl di Lanusei, passando per il Comune di Nuoro, consorzi e cooperative.

Il suo è un curriculum di tutto rispetto, tanto che lo richiama anche il dg Asl Asl nella delibera di nomina: «Lorena Urrai possiede un curriculum confacente all’incarico e dallo stesso si evidenzia che la psicologa ha la necessaria competenza, esperienza e professionalità per assumere l’incarico di direttore dei Servizi socio-sanitari».

Urrai, consigliera di parità della Provincia di Nuoro, entra a far parte della direzione aziendale a supporto del manager, partecipando al processo di pianificazione strategica anche attraverso la formulazione di proposte di programmazione e di governo delle attività di integrazione socio-sanitaria. Il nome di Lorena Urrai è trapelato nei giorni scorsi anche per un’eventuale candidatura alle prossime Regionali. Ipotesi che la stessa smentisce seccamente: «Non risulto candidata in alcun partito e non intendo farlo. Smentisco qualunque notizia relativa a eventuale candidatura».