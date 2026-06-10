Urpi-ter, torna la vecchia Giunta 

Una vittoria oltre ogni aspettativa, un plebiscito quello ha incoronato Alberto Urpi, 48 anni, per la terza volta indossa la fascia da sindaco di Sanluri, la quinta nei banchi del Consiglio comunale, prima come presidente dell’Aula e poi come vicesindaco. Ora la partita amministrativa si è spostata sulla composizione della nuova giunta, sugli equilibri interni del gruppo, sulla distribuzione delle deleghe. Al momento la certezza è che potrà contare su una maggioranza blindata di dodici consiglieri. All’opposizione ne vanno tre, più la candidata sindaca, Cinzia Fenu, dirigente dell’Istituto comprensivo Sanluri-Serrenti.

Le sorprese

Nessuna ufficialità, le attenzioni di Urpi sono concentrate su come procedere. Non nasconde che si trova davanti, «a una fase delicata, non facile da gestire», rinvia la scelta di qualche settimana. «È stata una campagna elettorale», ricorda, che, «ha richiesto molto impegno. Innanzi tutto, come capoluogo di provincia, per la prima volta si è votato con più liste sotto la stessa guida, più candidati, più lavoro, più accordi per evitare malintesi futuri». E le urne qualche sorpresa l’hanno tirata fuori, partendo dalla Giunta. Le preferenze hanno modificato la composizione precedente: ai primi posti dei 5 che ne dovrebbero far parte, le conferme sono tre.

Il confronto

Ma Urpi si affretta a precisare: «La scelta non si baserà solo sui voti degli elettori, conta la continuità e le competenze acquisite. Siamo stati una quadra compatta, lavoriamo insieme da 10 anni. Questo sarà l’ultimo mandato. È giusto che ciascuno abbia la possibilità di raccogliere quanto ha seminato». E su questi temi, i 12 eletti si stanno confrontando, apparentemente senza rivalità, ma in un Comune capoluogo, dove l’indennità degli assessori vale circa 200 mila euro l’anno, il posto è ambito. Tra i primi cinque, la fascia di mister preferenze è andata al vicesindaco uscente, Paolo Usai, premiato con 463 voti. «Non mi aspettavo un risultato così alto», dice soddisfatto, «ho lavorato per aiutare i cittadini che avevano bisogno. Vorrei abbracciare tutti quelli che mi hanno sostenuto». La sorpresa è stata l’ex capogruppo di minoranza, Salvatore Floris, 301 voti: «Assessore? Non lo so. Dipende dalle scelte del sindaco». Sul podio delle donne Pamela Tonin, ex assessora al sociale, in coppia col collega Franco Nurra all’ambiente, lei 373 voti, lui 356. «Lo ammetto», commenta Tonin, «sono grata ai miei concittadini di Sanluri Stato. Nonostante la lista avversaria per la borgata, hanno premiato me». E poi la novità, Stefania Onnis, 290 voti, alla prima candidatura. «Dedico la vittoria a mio padre, Gesuino, sindaco negli anni ’80-’85. Il suo esempio mi sarà da guida».

La minoranza

Tre gli eletti, Nicola Melis, Antonella Pilloni, Franco Congiu. «Faremo del nostro meglio», ribadisce la candidata sindaca, che, «sarà quello di portare avanti il nostro programma». E Melis aggiunge: «La vittoria non è sinonimo di numeri, ma di idee e fatti concreti. Il rinnovamento resta la nostra scommessa».

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