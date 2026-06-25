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Sanluri.
26 giugno 2026 alle 01:22

Urpi-ter, Giunta confermata: staffetta con Onnis e Floris 

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La corte del castello di Sanluri ha ospitato il battesimo ufficiale del nuovo Consiglio comunale. Una seduta attesa per conoscere la composizione della “Giunta staffetta” decisa dal sindaco, Alberto Urpi. «Partiamo dal lavoro svolto», ha detto il primo cittadino, «un viaggio che ha permesso alla città di crescere. Il plebiscito dell’urna è testimonianza indiscutibile. Lavoreremo anche in nome dei candidati non eletti, compreso Matteo Mocci che ha perso la vita». Ad affiancare il sindaco, che tiene per sé bilancio e lavori pubblici, confermato il vice, Paolo Usai, con delega alle attività produttive e agricoltura. Pamela Tonin al sociale e borgata Sanluri Stato; Franco Nurra all’ambiente; a Roberta Casta cultura e turismo. La novità è lo scambio dei ruoli tra l’assessore al turismo Fabrizio Collu, che prende il posto del presidente del Consiglio Carlo Murru, il quale avrà la delega alle politiche scolastiche e sport.

Restano fuori i due consiglieri più votati: Stefania Onnis e Salvatore Floris. «Questione di tempo», dice Urpi, «è previsto un avvicendamento tra un anno, Onnis e Floris faranno parte dell’esecutivo. Scelta motivata dalla necessità di completare progetti avviati». Il neo presidente: «Ringrazio questo Consiglio per il voto di fiducia. Non è un incarico di parte, ma rispetto delle regole per un confronto libero e proficuo». Il capogruppo di maggioranza, Massimiliano Paderi: «A nome del gruppo Sanluri Civica esprimo gratitudine per il consenso degli elettori. Garantiremo un’amministrazione vicina alle esigenze dei cittadini». La capogruppo di minoranza, Cinzia Fenu: «Saremo una forza collaborativa, capace di contribuire al progresso del territorio con iniziative che rispondano ai bisogni dei cittadini». ( s.r. )

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