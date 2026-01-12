Urpi: «Il terzo mandato? Legittimo» 

Amministrative 2026, a Sanluri riflettori accesi sul tema del terzo mandato. La questione è stata sollevata in un incontro pubblico organizzato dall’associazione politico-culturale “S’innova Sanluri” con l’obiettivo di aprire il dibattito sulla legge elettorale del 29 marzo 2024. Per le «elezioni di sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia, si applica, indipendentemente dalla dimensione geografica, il sistema elettorale proporzionale e ballottaggio», finora valido solamente nei centri con oltre 15mila abitanti. Intanto in Regione è partita la corsa per quanto concerne l’apertura al terzo mandato, con audizione dei sindaci interessati e dell’Anci che insistono sulla necessità di disciplinare la materia con una legge propria.

Il ballottaggio

Nel Medio Campidano è iniziato il conto alla rovescia per le Amministrative di primavera. Per Sanluri è il primo test da non sottovalutare che farà da ponte ai prossimi appuntamenti elettorali, come il capoluogo gemello, Villacidro, soprattutto per quanto concerne l’apertura al terzo mandato. Il primo passo è stato fatto dai giovani fondatori di S’innova Sanluri. «Siamo attualmente impegnati – ricorda la cofondatrice Federica Scanu – ad avanzare una serie di proposte che vorremmo discutere apertamente con tutti e riuscire così a creare un dibattito pubblico costruttivo». Nicola Melis aggiunge: «Tra le novità della nuova legge elettorale, vi è la possibilità di presentare più liste a sostegno di un unico candidato. Un dato che favorisce una maggiorare partecipazione dei cittadini alla politica. Purtroppo, dal confronto è emerso che il quadro giuridico nazionale non è perfettamente coordinato con quello regionale. Esempio: la Regione fissa il numero di consiglieri eletti in base agli abitanti, di fatto riducendo la partecipazione allargata ai candidati in corsa». Alberto Corda conclude: «Abbiamo approfondito alcuni aspetti non chiari del rapporto tra legge nazionale e la posizione regionale che sono strettamente legati».

Il quesito

A sollevare il problema è stato un ex sindaco, Antonello Mancosu. «Le ultime Amministrative hanno dimostrato il rischio reale di non raggiungere il quorum, ci siamo salvati grazie alla seconda lista dell’ultimo minuto. Ora la nuova legge dovrebbe bloccare il terzo mandato. Il condizionale è obbligatorio in assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione locale, ma soprattutto della Regione che può legiferare, discostandosi dal decreto legislativo del 26 marzo». Presente all’incontro il sindaco e consigliere regionale, Alberto Urpi, che riferisce: «Non è così. Il terzo mandato è legittimo, proprio perché la Regione non ha legiferato sulle ultime novità elettorali. Pertanto restano in vigore quelle previste già dalle legge regionale del 2005. Il testo è chiaro, per lo svolgimento e le operazioni elettorali fino a quando non sarà diversamente disciplinato da leggi regionali continuano ad applicarsi le norme statali».

