Urologia, la pianta organica è al completo 

Un piccolo passo alla volta. Nelle corsie di Urologia arrivano cinque medici e il reparto dell’ospedale San Francesco ritorna alla pianta organica ottimale, che non si vedeva dagli anni pre-Covid. Una svolta resa possibile anche dall’instancabile direttore dell’unità operativa, Stefano Malloci che, dall’arrivo nel reparto, circa un anno fa, col supporto della direzione strategica dell’Asl 3, ha lavorato per creare le condizioni favorevoli al rilancio. «L’arrivo dei cinque medici – conferma Malloci – ci consente di riprendere il servizio di “guardia attiva”, che da due anni non era possibile proprio per problemi di organico, sia la notte che nei fine settimana. Ma soprattutto contribuirà a dare nuovo impulso a tutta l’attività urologica, sia chirurgica (inclusa la robotica) che specialistica ambulatoriale». Oltre al trattamento medico e chirurgico di tutte le patologie urologiche, con un approccio diagnostico-terapeutico delle principali neoplasie urologiche in un contesto anche multidisciplinare, il reparto si è ritagliato un ruolo centrale nel trattamento dei tumori alla prostata. Il San Francesco è uno dei tre centri in Sardegna che utilizza la chirurgia robotica, registrando un incremento del 50 per cento dei pazienti provenienti da fuori provincia.

