Uroflussometria, esame impossibile nel territorio 

«Impossibile eseguire nel Sulcis un’uroflussometria, bisogna spostarsi a Cagliari per un esame prescritto prevalentemente a persone di una certa età, che fanno più fatica a spostarsi e in molti casi devono farsi accompagnare».

Erminio Melis, 75 anni, di Nuraxi Figus (frazione di Gonnesa) ha riscontrato di persona come negli ospedali del Sulcis Iglesiente non sia possibile prenotare l’uroflussometria, un esame prescitto dall’urologo. «Ho provato nei presidi ospedialieri del territorio, sia a Carbonia sia a Iglesias, ma non risulta tra gli esami disponibili. Ho chiesto per la stessa prestazione nei laboratori privati del nostro territorio, ma neanche a pagamento si riesce a fare questo esame». La situazione cambia spostandosi verso il cagliaritano: «Ho trovato disponibilità in una clinica privata - dice Melis - ma l’esame viene eseguito solo abbinato con una visita, che però io ho appena fatto con il mio specialista». Per poter fare la flussometria dal Sulcis bisogna spostarsi a Cagliari. «Ho prenotato al Santissima Trinità per agosto 2025 - dice Erminio Melis - attesa a parte, voglio segnalare che un esame semplice come questo non viene garantito nel Sulcis Iglesiente, né dalla sanità pubblica né da privati. Io personalmente non ho problemi a spostarmi ma spero che le cose cambino perché si tratta di un esame prescritto in particolare a persone di una certa età che hanno maggiori difficoltà e per raggiungere Cagliari devono farsi accompagnare. In passato ho eseguito questo controllo a Carbonia, evidentemente è stato sospeso e ora l’unica possibilità è Cagliari».

