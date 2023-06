Urne vuote, oggi la città avrà il sindaco 

Puddu o Corrias? Corrias o Puddu? Il dubbio sarà sciolto oggi. Ad Assemini si vota per il ballottaggio dalle 7 alle 15, poi via allo scrutinio. Il risultato è atteso in serata: non ci dovrebbe voler molto a contare le “X” tracciate su un nome o sull’altro. Uno festeggerà e l’altro analizzerà il voto.

Certo nessuno dei due potrà evitare di pensare all’astensionismo arrivato a livelli senza precedenti.

Elettori in fuga

Alle urne, ieri, si è presentato uno su quattro: il 25,06 per cento degli asseminesi aventi diritto. La mala parata si è vista subito: 9,2 per cento di voti espressi alle 12 (al primo turno, alla stessa ora di domenica 28 maggio, erano il 12,1), e 19,05 per cento alle 19 (contro il 25,61 di due settimane fa). Poi il dato della chiusura. E sì, era una domenica ormai estiva e sì, di sera si giocava la partita più attesa della stagione calcistica in Sardegna (e bene ha fatto chi se l’è guardata). Ma oggi è lunedì, giorno lavorativo, e difficilmente si vedranno i seggi invasi da cittadini smaniosi di depositare la loro scheda nelle urne.

Secondo proiezioni ragionevoli, a scegliere il nuovo sindaco potrebbe essere circa il 35 per cento degli elettori: 8.000 circa. Sarebbe una miseria, anche rispetto al dato negativo del primo turno, quando la conta si fermò a 10.700 votanti, pari al 46,6 per cento degli aventi diritto (media regionale: 63,23). E sarebbe un brutto dato anche rispetto al ballottaggio del 2018, che richiamò alle urne il 41,33 per cento degli elettori.

I candidati

Sui social non sono mancati gli l’appelli. Quello di Puddu: andate a votare, «sono 10-15 minuti della nostra giornata in cui siamo chiamati a decidere chi deve rappresentare e amministrare Assemini per i prossimi 5 anni». Con tanto di scheda per mostrare come votare: «Non si devono barrare i simboli delle liste» (nel suo caso una civica che al primo turno ha conquistato un voto su cinque, più Riformatori, Udc e Sardegna 20Venti). Corrias (M5s, Pd, Psi e una civica) ha dato l’esempio: foto al seggio, nell’atto di deporre la scheda nell’urna, e poche parole, “Col cuore e col sorriso, andiamo a votare”.

Post analogo dalla “terza incomoda”, Niside Muscas, candidata di Fdi, Lega e FI, fuori dal ballottaggio per nove preferenze e con un secondo ricorso già pronto da presentare al Tar: anche per lei foto, sorriso e un augurio, “Buon voto a tutti, con la speranza che il prossimo sindaco di Assemini lavori mettendo al centro i bisogni degli asseminesi”.

RIPRODUZIONE RISERVATA