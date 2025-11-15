Urne in vista, la minoranza perde pezzi 

Sono iniziate le grandi manovre in vista delle elezioni comunali di primavera. E la prima bomba l’ha sganciata nell’ultima seduta di Consiglio Comunale Francesco Serra che, dopo quasi due consiliature nel gruppo d’opposizione Sestu Domani, si schiera con il consigliere di maggioranza Antonio Loi, ex Sardegna 20Venti, in un nuovo gruppo chiamato Sardegna Al Centro 20Venti.

L’annuncio

«La decisione», spiega, Serra, che è stato nominato anche capogruppo della nuova compagine, «è maturata nella convinzione di un'adesione ai valori e agli obiettivi del partito, che ora trova ora piena coerenza nella scelta di un impegno diretto, nell'ottica di un rinforzo e un rinnovamento dell'azione politica del partito, dentro e fuori le istituzioni territoriali. Non è un tradimento degli ideali centristi da sempre perseguiti anche all’interno del movimento civico, ma la naturale evoluzione nel contesto di una famiglia a cui ho sempre sentito di appartenere». «L’obiettivo – aggiunge – è di rafforzare la squadra del partito a livello cittadino, con uno sguardo puntato verso le prossime elezioni a primavera 2026: l’alveo naturale di Sardegna al Centro 20Venti è una coalizione di centrodestra unita e compatta, ma non abbiamo preclusioni al dialogo con chi ha a cuore la nostra cittadina».

Le grandi manovre

Una mossa che è il primo segno di cambiamenti e manovre in attesa delle elezioni. Indiscrezioni indicano infatti Massimiliano Bullita, di Forza Italia, come candidato a sindaco di tutto il centrodestra. Forse un patto non scritto tra gli azzurri e i Riformatori. Indiscrezioni che gli interessati smentiscono nettamente. E l’ingresso di Serra nel centrodestra potrebbe spostare qualche equilibrio.

Intanto tra i banchi della minoranza Anna Crisponi, passa da Articolo Uno a Sestu Domani, al fianco di Giuseppe Picciau, proprio per salvare il gruppo dopo l’addio di Serra: «Siamo uniti da valori comuni e sarebbe un vero peccato questo gruppo sparisse», commenta Crisponi, aggiungendo una frecciatina: «È sempre lecito cambiare idea, ma dobbiamo anche ricordarci di chi ci ha votati». Mentre Picciau ha commentato sportivamente: «Ci tengo a ringraziare Francesco per quanto ha fatto finora e farà, io non ho mai guardato solo al colore politico». Infine la sindaca Paola Secci: «Sono certa che il nuovo gruppo continuerà a portare una collaborazione e unità d’intenti in una programmazione condivisa».

RIPRODUZIONE RISERVATA