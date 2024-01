Urne aperte a Taiwan, la Cina schiera i militari 

Pechino. Taiwan va oggi al voto nelle uniche elezioni libere nel mondo di lingua cinese per scegliere il prossimo presidente e il parlamento che guideranno l’isola all’ombra delle intimidazioni della Cina. Che, puntuale, ha fatto sentire a poche ore dall’apertura delle urne la sua voce con un monito all’indirizzo del Partito democratico progressista (Dpp), attualmente al potere.

Le forze armate di Pechino «restano sempre in allerta e adotteranno qualsiasi misura necessaria per stroncare con forza ogni forma di complotto secessionista per l’indipendenza di Taiwan e salvaguardare con fermezza sovranità e integrità territoriale della Cina», ha avvertito il portavoce del ministero della Difesa, Zhang Xiaogang, sul potenziamento voluto dal Dpp degli aerei da combattimento F-16V in dotazione e al previsto acquisto di più jet militari dagli Usa. Le elezioni cruciali stanno catturando l’attenzione globale: alcuni analisti occidentali vedono la Cina prossima al completamento di preparativi per un’invasione dell’isola, ritenuta dalla leadership comunista parte “inalienabile” della Repubblica popolare da riunificare anche con la forza. Taipei è una superpotenza dei microchip.

