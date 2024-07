Urlo Spagna: è semifinale 

Spagna 2

Germania 1

(dopo i tempi supplementari)

Spagna (4-3-3) : Unai Simon, Carvajal, Le Normand (1’ st Nacho), Laporte, Cucurella, Pedri (8' pt Dani Olmo), Rodri, Fabian Ruiz (12’ pts Joselu), Yamal (18’ st Ferran Torres), Morata (35’ st Oyarzabal), Nico Williams (35’ st Merino). Ct De La Fuente.

Germania (4-2-3-1) : Neuer, Kim- mich, Rudiger, Tah (35’ st Muller), Raum (12' st Mittelstadt), Emre Can (1’ st Andrich), Kroos, Musiala, Gundogan (12’ st Fullkrug), Sané (1’ st Wirtz), Havertz (1’ pts Anton). Ct Nagelsmann.

Arbitro : Taylor (Inghilterra).

Reti : st 6’ Dani Olmo, 44’ Wirtz; sts 15’ Merino.

Note : espulso 18’ sts Carvajal (doppia ammonizione); ammoniti Rudiger, Raum, Le Normand, Kroos, Mittelstadt, Ferran Torres, Wirtz, Unai Simon, Morata, Fabian Ruiz, Schlotterbeck.

Stoccarda. L’ultima partita di Kroos, centrocampista superbo della Germania e del Real Madrid che si ritira dal calcio, è ammantata di delusione e rabbia. La sua Nazionale esce dall’Europeo giocato in casa arrendendosi ai supplementari a una Spagna mai doma, che segna il gol decisivo a 5’ dal termine di una partita nella quale i padroni di casa hanno sfiorato la rete in diverse occasioni e macchiata dall’incredibile rigore (fallo di mano di Cucurella) negato loro dall’arbitro Taylor. Alla fine fa festa la squadra di De La Fuente, che passa in semifinale.

La formazione del ct Nagelsmann ha commesso però troppi errori ed è stata protagonista di innumerevoli disattenzioni difensive, giocando in modo troppo lento e lezioso nel primo tempo (nel quale Havertz è stato schierato come falso centravanti e Sané è risultato evanescente) lasciando campo alla Spagna, vicina al gol già dopo 53’’. La ripresa si è aperta col vantaggio delle Furie Rosse: autore Dani Olmo, entrato dalla panchina per l’infortunato Pedri. Poi la reazione tedesca con Wirtz e Fullkrug, subetrati a inizio secondo tempo, che hanno messo in grossa difficoltà la difesa spagnola assieme a Musiala e Kroos. Il centravanti ha colpito un palo al 77’, Havertz si è divorato il pari a porta vuota 5’ dopo per poi trovare il pareggio all’89’. Nei supplementari Oyarzabal, Wirtz e ancora Fullkrug hanno sfiorato il raddoppio. Quindi il rigore negato e, al 115’, la rete decisiva. Germania a casa, Spagna in semifinale.

RIPRODUZIONE RISERVATA