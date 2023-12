«Urliamo il nostro no al progetto di Terna» 

«Il nostro territorio non può essere saccheggiato e trasformato in un hub energetico». È l’ennesimo grido di allarme che parte dai banchi della minoranza del Consiglio comunale di Selargius, condiviso da comitato no Tyrrhenian link e cittadini presenti ieri sera all’assemblea pubblica organizzata nella sala consiliare del Comune per ripercorrere l’iter che ha portato al progetto definitivo di Terna, con tanto di stazioni elettriche localizzate nella località Su Padru e contestate da mesi.

Dibattito

L’incontro è stato promosso da otto consiglieri di minoranza. Oltre tre ore di dibattito, partito con i primi atti sull’intervento proposto da Terna: «Tutto è iniziato a maggio del 2021, ma la pratica in Consiglio è arrivata solo a febbraio di quest’anno», ha sottolineato il leader della minoranza Franco Camba. «Il sindaco ora si dice contrario ma due anni fa ha acconsentito a tutto questo, le due stazioni non sono cadute dall’alto», ha aggiunto. Accanto a lui anche i due consiglieri del Pd, Paola Maccioni e Francesco Lilliu, insieme a Francesca Olla: «L’amministrazione ha steso un tappeto rosso a Terna, e il Consiglio comunale non è stato coinvolto. Ecco perché la nostra battaglia è cominciata solo quest’anno», ha detto ricordando il rischio idrogeologico rilevato nella zona di Su Padru. «Oltretutto non ci saranno solo le stazioni elettriche», ha aggiunto, «esiste anche un'autorizzazione per 100 container di batterie di accumulo: la nostra campagna verrà devastata». Sulla stessa linea il consigliere Dino Deiana, che ha posto l’accento sui quasi 3 milioni proposti da Terna in cambio dell’intervento nell’agro: «Non c'è compensazione che tenga, qui si va a danneggiare il diritto di quei cittadini che vivono in campagna e campano di quello che le loro terre producono. Per questo continueremo a lottare per difendere Selargius e la Sardegna».

La preoccupazione

Fra il pubblico i componenti del comitato No Tyrrhenian link, il consigliere regionale del Pd Valter Piscedda. E molti cittadini, fra cui Antonello Pabis: «La preoccupazione principale è il falso che circola nei corridoi del Comune, perché qui si sta stringendo la mano agli speculatori».Sullo sfondo resta l’ipotesi di presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il progetto, e di affidare ad un archeologo lo studio della zona interessata dal progetto. Richieste contenute in un ordine del giorno votato una settimana fa dal Consiglio comunale, che impegnano sindaco e Giunta. «L’auspicio è che si stia davvero facendo qualcosa per bloccare l’avanzata di Terna», le parole di Camba, «e in questo il sindaco sa che siamo pronti a scendere in piazza al suo fianco, a tutela dell’agro di Selargius».

RIPRODUZIONE RISERVATA