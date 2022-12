Urla e scintille sul Quartucciu Bess 

Duro l’attacco della vicesindaca Elisabetta Contini: «Il benessere di Quartucciu e il futuro del territorio è una nostra priorità, non abbiamo bisogno dei solleciti della minoranza per portare avanti il nostro programma elettorale. Programma scelto dai cittadini, premiando il nostro gruppo che lavorerà insieme coeso per i prossimi cinque anni».

«Abbiamo preso un impegno e, correttezza istituzionale vuole che tutti vengano coinvolti», ha esordito Paderi quando i toni si sono calmati. «Dal 6 dicembre fino a oggi abbiamo perso tempo, ma come spesso accade ci è stato proibito di comunicare e parlare».A interromperlo il presidente, Gino Emanuele Melis: «Ho deciso io e me ne assumo le responsabilità: non ci sarà la possibilità di leggere alcun documento né della maggioranza né della minoranza che non sia attinente all’ordine del giorno».

Parole grosse e toni accesi ieri nell’Aula di via Giofra, dove il Consiglio comunale, convocato per le 9, è iniziato con oltre un’ora di ritardo, facendo slittare la discussione di punti all’ordine del giorno al primo pomeriggio.

A inasprire i toni la richiesta del consigliere di opposizione Franco Paderi di poter leggere la bozza di un documento sul progetto Quartucciu Bess, il sistema di batterie d’accumulo che dovrebbe sorgere nelle campagne quartuccesi, redatto dal gruppo “Quartucciu nel cuore”. Richiesta contrastata dalla maggioranza e così, tra parole pesan.ti e sospensioni della seduta, l’assemblea per mezza mattina è stata travolta dal caos.

La lite

La difesa

Anche la capogruppo di maggioranza Roberta Lisci ha voluto difendere la sua posizione in Aula «Quando sui social leggo i commenti fatti da certi soggetti non mi toccano, perché penso lascino il tempo che trovano, mi dispiace, però, che gli stessi spesso vengano riportati qui. Nessuno in questi banchi sta agli ordini di qualcuno, nessuno è asservito all’assessore Walter Caredda. Non siamo interdetti, ma capaci di intendere e volere. Vorrei che fosse chiaro, una volta per tutte, che le decisioni vengono prese a nome di tutta la maggioranza».

E prima di passare alle interrogazioni e alle trattazioni di punti – poi tutti approvati – la consigliera Michela Vacca, che poco prima aveva accusato la maggioranza di essere in qualche modo «succube dei consiglieri più anziani», ha detto, rivolgendosi a Roberta Lisci: «Sono convinta che siate migliori di quello che state rappresentando. Lei è stata votata da 200 persone che non vogliono sapere cosa pensa il gruppo, ma cosa pensa la persona che hanno scelto per farsi rappresentare in Consiglio».

