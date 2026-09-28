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Piazza IV Novembre.
29 settembre 2026 alle 00:27

«Urla e petardi, qui è terra di nessuno» 

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Sgommano con le auto, si attardano sotto le palazzine con urla e schiamazzi, fanno esplodere i petardi svegliando l’interno quartiere.

Gruppi di ragazzini che si riuniscono la notte in piazza IV Novembre, stanno rendendo la vita impossibile ai residenti. L’ultima bravata è delle notti scorse quando hanno fatto esplodere petardi che sembravano bombe. Lo scoppio è stato sentito fino al mercato civico e ha terrorizzato anche i cani della zona. «Ormai la situazione sta diventando insostenibile» dice un residente che per paura di ritorsioni preferisce restare anonimo, «ci vorrebbero più controlli perché così non si può andare avanti. Tra l’altro fanno anche le corse con auto e motorini facendo un rumore incredibile. Corrono tra le auto anche con i monopattini che poi lasciano chissà dove . Sembrano per lo più minorenni e ci si chiede che cosa ci facciano in giro a quelle ore».

Proprio le corse notturne da piazza IV Novembre fino in centro hanno avuto diverse volte gravi conseguenze. Un’auto era finita nello spartitraffico tra via Vittorio Emanuele e via La Marmora e altre sulle auto parcheggiate in via Garibaldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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