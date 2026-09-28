Urla e minacce, paura nelle case popolari 

Da mesi vivono con l’ansia e con la paura che possa succedere qualcosa di brutto e temono per la propria incolumità. Gli inquilini di alcuni appartamenti popolari di via Risorgimento non dormono sonni tranquilli perché poco tempo fa, in un appartamento all’ultimo piano, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pabillonis, coordinati dal comandante Gianluca Suriano, per mettere fine a un’aggressione con minacce di morte ai danni di una 48enne da parte di due donne di 27 e 34 anni che occupavano la casa al terzo piano.

Resa di conti

I residenti ormai hanno perso la pazienza e chiedono che vengono messa fine a questa situazione: «Va avanti da mesi – spiega Carlo Zedda, uno dei vicini – chiediamo di poter vivere tranquilli. Ho 62 anni e sono nato in via Risorgimento e non avevo mai visto di simile. Assistiamo a scene di urla, minacce e al degrado più assoluto».

Sulla stessa linea Alessandra Cau, che vive al primo piano: «Viviamo nella paura e nel terrore che ci possa succedere qualcosa di brutto anche perché ci sono persone che entrano a tutte le ore del giorno e della notte. Inoltre, lavorando in ospedale, mi sveglio appena sento un qualsiasi rumore: ormai non dormo più. E se non bastasse, due giorni fa dall’ultimo piano sono volate delle forbici ed è stato buttato un bidone pieno d’acqua».

Forze dell’ordine

Nell’ultimo intervento i carabinieri di Pabillonis con i militari della stazione di San Gavino e dell’aliquota radiomobile del dipendente Norm, hanno visto che l’appartamento si trovava in pessime condizioni igienico sanitarie con rifiuti riversi in tutte le stanze e nel pavimento e senza la presenza di acqua ed elettricità.

Ecco perché chiede interventi decisi Sonia Angioi, la cui mamma, ultra80enne, vive proprio sotto questo stabile diventato il regno del degrado più assoluto. «L'appartamento deve essere sigillato e messo in sicurezza e si deve porre fine a questa situazione pericolosa per l'incolumità dei condomini. L’anno scorso è stato sfondato il portoncino di ingresso dell’appartamento di mia mamma e a dicembre c’è stato un tentativo di intrusione. Il Comune ha sempre ignorato le segnalazioni e abbiamo speso migliaia di euro per mettere una nuova porta blindata e telecamere con cui possiamo documentare tutto quello che abbiamo detto come l’ingresso di uomini che arrivano incappucciati per non essere riconosciuti. Per fortuna sono intervenuti i carabinieri di Pabillonis e il loro capitano ci ha ascoltato, aiutato e protetto».

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