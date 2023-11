Urla e insulti sessisti alla guardalinee 

Urla becere e insulti di tipico stampo sessista rivolti a una donna, una ragazza, che ha avuto la sfortuna di trovarsi proprio sotto gli spalti occupati - in minima parte, bisogna dirlo - da veri energumeni. È accaduto due settimane fa in Lombardia, in provincia di Lodi, durante un incontro del campionato di Promozione. Vittima una 22enne sarda che mentre costruisce il proprio futuro (sta per laurearsi) segue la sua passione giovanile: il calcio visto con gli occhi della terna arbitrale. «È stata dura. Ma vado avanti», ha detto al padre la sfortunata protagonista di un episodio troppo frequente nel mondo del calcio e che in questo caso ha provocato squalifiche, interventi in sua difesa e la solidarietà di Aia, Federazione e società coinvolte.

Il referto

Lei si chiama Federica Pilia, è originaria di Cagliari e vive dal 2020 a Pavia, dove studia Radiologia. Qui ha vissuto in pieno l’epoca Covid, con restrizioni e divieti di uscire da casa, qui fa il direttore di gara negli incontri delle categorie giovanili e svolge la funzione di guardalinee nei match di Promozione ed Eccellenza. Proprio in quest’ultima veste è stata costretta ad ascoltare, rivolti al proprio indirizzo, epiteti e apprezzamenti volgari andati avanti per tutto l’incontro disputato tra il Casalpusterlengo e il Villa, match terminato 2-0 per i padroni di casa.

Il resoconto

«Mia figlia era l’assistente numero due e aveva gli spalti alle spalle», ricorda Antonio Pilia: «Da lì hanno cominciato a insultarla sin dai primi minuti di gioco. Quel che colpiva è che non lo facessero per le sue decisioni: si divertivano proprio. Per tutta la partita frasi sessiste irripetibili. All’inizio Federica si è trovata un po’ in difficoltà: li aveva sopra, le urla erano continue. Ha avvisato l’arbitro alla prima occasione utile. Ha cercato di non dar loro peso ma non era semplice. A fine gara ritengo che abbia riferito tutto e il direttore di gara abbia scritto ogni cosa». Ipotesi che trova conforto nella decisione successiva delle istituzioni calcistiche: la squadra di casa ha dovuto giocare un turno a porte chiuse perché «i propri sostenitori offendevano ripetutamente e pesantemente la signora assistente ufficiale», come da decisione del giudice sportivo, e la società ha pagato 150 euro di ammenda.

Aia e Federazione

In ogni caso «sul momento giocatori e dirigenti delle squadre sono stati vicini a mia figlia», rimarca Pilia, «e il Casalpusterlengo ha pubblicato un post su Instagram solidarizzando con lei» e condannando «fermamente» l’episodio, di cui ha parlato anche la stampa locale. «Il presidente della sezione arbitri di Pavia l’ha confortata. Purtroppo in questo mondo non sono avvenimenti rari. È capitato altre volte ma ho capito che in quel caso, forse perché i tifosi erano così vicini, è stato più difficile».

Comunque «Federica ha metabolizzato l’accaduto. Sono solo persone stupide, lei non si è fatta condizionare e mai ha pensato davvero di mollare. Non ci si deve lasciar condizionare da questi elementi, non lo meritano. Mia figlia ama il mondo del calcio e l’arbitraggio e mi dice sempre che fare l’arbitro è esporsi: lo si fa per passione e si mettono in conto avvenimenti simili. Si rimane feriti ma non bisogna abbattersi».

