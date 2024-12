«Urla disumane, vedeva gli alieni» 

«Vedeva in chiunque si avvicinasse a lui una minaccia, diceva cose deliranti, parlava di alieni che lo stavano attaccando ed era coperto di sangue»: ecco come Roberto Tarantino, un sottufficiale dell’Arma, ha visto Michele Fresi pochi minuti prima che uccidesse il padre Giovanni a bastonate. Il giovane era in strada, nel centro di Arzachena, in preda ad allucinazioni e aveva già rotto la mandibola della fidanzata. Furia cieca contro le persone che gli stavano attorno, Fresi vedeva mostri creati dalla sua mente, la percezione della realtà alterata a causa dell’uso massiccio di acido lisergico. Ieri, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari, Tarantino e altri suoi colleghi hanno descritto la folle notte (tra il 26 e il 27 dicembre 2023) conclusa con l’arresto di Michele Fresi, accusato dell’omicidio del padre. Una impressionante sequenza di testimonianze, perché anche alcune persone che hanno deposto sono vittime di Fresi. Come il militare Giulio Cau colpito dal giovane con una violentissima bastonata mentre tentava di immobilizzarlo. Cao ha spiegato: «Sono sottoposto all’intervento di trapianto del cristallino di un occhio». Cao ha subito anche altri interventi al viso. Con lui c’era il collega Michel Tazioli, colpito da Fresi fortunatamente in modo meno grave.

Violenza senza tregua

I testimoni sentiti hanno rievocato l’intera sequenza delle violenze attribuite al giovane (28 anni). Prima il colpo di bastone inferto alla compagna, quindi l’omicidio del padre Giovanni Fresi, poi la pioggia di bastonate contro i Carabinieri. La notte di follia si conclude quando il militare Fabio Brondi impugna la pistola Taser e Fresi si butta a terra non opponendo più alcuna resistenza. L’arma elettrica non viene utilizzata, ma è probabile che Fresi l’abbia vista e si sia spaventato. Roberto Tarantino racconta: «Io quella sera non ero in servizio, mi trovavo in un bar di Arzachena e sono intervenuto quando ho sentito le urla disumane di Fresi. Il ragazzo era seminudo, scalzo. Dal punto di vista umano è stata una esperienza che mi ha provato moltissimo».

In piedi nella gabbia

Fresi ha seguito tutta l'udienza in piedi nel box riservato ai detenuti. Il difensore, l’avvocato Pier Franco Tirotto, ritiene che debba essere valutata la sua condizione psicofisica. Le vittime costituite parti civili (assistite dagli avvocati Massimo Schirò, Jacopo Merlini, Fabiano Baldinu, Valentina Gobbi e Giampaolo Murrighile) erano in aula, il processo riprende martedì prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA