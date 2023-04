Urla “Allah akbar” e spara al vigile 

VICENZA. Stava in mezzo alla strada e urlava Allah akbar, Allah è grande. Quando sono arrivati gli agenti della municipale e i carabinieri, chiamati dai passanti allarmati, durante una colluttazione ha strappato la pistola di un militare dalla fondina e ha sparato, ferendo un vigile. I carabinieri hanno risposto al fuoco, uccidendolo. L’assalitore era un cittadino marocchino, Soufine Boubagura, riconosciuto poco dopo la sparatoria dalla sorella e dal marito di lei, unici parenti in Italia.

All’impazzata

È accaduto tutto in pochi concitati minuti nella tranquilla Fara Vicentino, paesetto in provincia di Vicenza. Secondo la prima ricostruzione gli agenti della municipale inizialmente avevano tentato di calmare l’uomo, che urlava vagando in stato confusionale. Poi hanno provato a immobilizzalo usando il taser, ma inutilmente. Pochi istanti più tardi la tragedia: la pistola sottratta, gli spari. Il ferito è il capo pattuglia Alex Frusti, 41 anni, referente dell’Alto Vicentino. È stato trasferito all’ospedale Santorso dove è stato operato ed è ricoverato in terapia intensiva, vigile e non in pericolo di vita. È stato raggiunto da due dei colpi di pistola sparati all’impazzata dal nordafricano. Uno lo ha ferito superficialmente a un piede, il secondo gli ha perforato un polmone. L’aggressore era stato visto aggirarsi nella vicina cittadina di Mason Vicentino in tunica, scalzo, apparentemente senza meta.

«Non li incolpate»

Le immagini realizzate da un passante sono al vaglio delle forze dell’ordine: potrebbero fornire informazioni sullo stato di alterazione in cui versava l’uomo . Per capire le cause del suo gesto saranno utili le testimonianze dei presenti e i video di sorveglianza e dei passanti ma anche l’autopsia, per sapere se l’uomo fosse sotto effetto di sostanze. Inoltre le perizie sulle armi serviranno a ricostruire l’esatta dinamica e avere certezze sulle responsabilità dei singoli. «Voglio sperare che ora non ci sia chi darà la colpa alle forze dell’ordine per quanto accaduto», ha commentato il leader leghista Matteo Salvini. Per il presidente del Consiglio del Veneto Roberto Ciambetti «la sparatoria lascia sgomenti: oggi è il momento del dolore, della solidarietà all’agente della polizia locale ferito e ai carabinieri coinvolti loro malgrado in una dinamica tanto drammatica quanto imprevedibile».