VaiOnline
Al Martinez.
16 febbraio 2026 alle 00:28

Uri-show, Ilva beffata 

L’ex capolista cade nel recupero e scivola al terzo posto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atletico Uri 2

Ilvamaddalena 1

Atletico Uri (4-2-3-1) : Cherchi, Ravot, Lintas, Iacob, Fabio Scanu, Carlo Piga (6' Canavessio), Federico Piga, Giovanni Piga (34’ st Arnaudo), Mudrinski (8’ st Campana), Leomanni, Ricci. A disposizione Atzeni, Dore, Ventricini, Daga, Meloni, Pireddu. Allenatore Massimiliano Paba.
Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Verardi, Tessaro, Vitelli, Vrdoljak, Casazza, Bert (19’ st Alvarez), De Cenco (31' st Mondino), Attili (30' st Lima Scandellari), Piassi (41’ st Animobono), Bonu, Esposito. A disposizione Fois, Zaharia, Maisto, Serra, Pintus. Allenatore Giancarlo Favarin.
Arbitro : Luca Sanna di Sassari.
Reti : pt 7’ Vrdoljak, 29’ Mudrinski; st 49’ Ricci.


Uri. L’Atletico Uri batte l'Ilvamaddalena 2-1, risolvendo con una rete al 94’ una partita tiratissima e dai toni agonistici accentuati. Prova di carattere dei ragazzi di Massimiliano Paba che, in inferiorità numerica dal 48' per l'espulsione di Scanu, non hanno mollato, ribaltando il risultato contro una squadra ben disposta in campo, ma che nella ripresa ha perso un po’ le misure tra i reparti.
La partita si accende subito. Al 3’ brutto fallo di Carlo Piga sull'ex urese Attili: ammonito, è il centrocampista giallorosso a dover uscire per infortunio. Sul susseguente calcio di punizione, capolavoro di Vrdoljak, che porta in vantaggio la formazione ospite. L’Ilva ci prova ancora: bell’acrobazia di De Cenco, altro ex del match, ma la palla è fuori misura. Al 29’ il gol del pari: punizione di Giovanni Piga che trova Ravot sulla destra, cross in mezzo, Mudrinski stacca più alto di tutti e trova l'incornata vincente. Al 37’ Federico Piga batte forte una punizione dalla sinistra, Mudrinski la gira di testa sottomisura, ma la palla finisce oltre la traversa. Al 43’ Ricci ci prova da fuori, Verdardi vola e la mette in angolo. Sulla battuta, colpo di testa di Fabio Scanu, ma il portiere salva tutto. Al rientro negli spogliatoi, qualche scaramuccia di troppo.

Si riparte

In apertura di ripresa, corner dalla destra e De Cenco mette alto di testa da buona posizione. Subito dopo, contatto tra Scanu e capitan Bonu nella metà campo ospite: rosso per il giovane giallorosso e Atletico in dieci. Al 64’ Federico Piga per Leomanni, che serve in verticale Ricci: sventola da fuori e Verardi risponde ancora con un bel volo. Al minuto 83, azione concitata in area urese, ma gli avanti ospiti mancano la deviazione vincente. Due minuti dopo, Ravot da fuori fa volare anche Verardi. All’86’ il duello a distanza si ripete con lo stesso esito. Nel quarto minuto di recupero, batti e ribatti a centrocampo, Campana parte palla al piede e innesca Ricci, che insacca la rete che vale i tre punti. Nervi tesi nel finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Olimpiadi milano cortina

Brignone e Vittozzi, oro d’Italia

l Nello sport
I sindaci aprono alla proposta di adozione dell’articolo 3 dello Statuto nei piani urbanistici comunali

«Nei Puc le barriere contro l’assalto»

Anci e Cal: percorso da approfondire. Villasimius studia come inserire subito le nuove norme 
Lorenzo Piras
Maltempo

Dodici persone salvate dalla piena del fiume

Esonda il Rio Mannu, la Nurra finisce sott’acqua: allerta meteo regionale prorogata fino alle 15 di oggi 
Mariangela Pala Emanuele Floris
La Sartiglia

Le stelle dei Contadini sulla città

Oristano, 14 centri in via Duomo. A segno anche su segundu e la moglie 
Valeria Pinna
La vestizione.

Un’ora e mezza tra tensione e sorrisi

Sara Pinna
Il caso

In un box di plastica il cuore da trapiantare

Polemiche per le modalità di trasporto dell’organo, il bimbo resta grave 
Bergamo

Tenta di rapire una bimba al market

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 
Palestina

Gaza, il board di pace scalda i motori

Adesione dell’Italia, domani la relazione di Tajani alla Camera 