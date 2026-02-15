Uri-show, Ilva beffata 

Atletico Uri 2

Ilvamaddalena 1

Atletico Uri (4-2-3-1) : Cherchi, Ravot, Lintas, Iacob, Fabio Scanu, Carlo Piga (6' Canavessio), Federico Piga, Giovanni Piga (34’ st Arnaudo), Mudrinski (8’ st Campana), Leomanni, Ricci. A disposizione Atzeni, Dore, Ventricini, Daga, Meloni, Pireddu. Allenatore Massimiliano Paba.

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Verardi, Tessaro, Vitelli, Vrdoljak, Casazza, Bert (19’ st Alvarez), De Cenco (31' st Mondino), Attili (30' st Lima Scandellari), Piassi (41’ st Animobono), Bonu, Esposito. A disposizione Fois, Zaharia, Maisto, Serra, Pintus. Allenatore Giancarlo Favarin.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Reti : pt 7’ Vrdoljak, 29’ Mudrinski; st 49’ Ricci.



Uri. L’Atletico Uri batte l'Ilvamaddalena 2-1, risolvendo con una rete al 94’ una partita tiratissima e dai toni agonistici accentuati. Prova di carattere dei ragazzi di Massimiliano Paba che, in inferiorità numerica dal 48' per l'espulsione di Scanu, non hanno mollato, ribaltando il risultato contro una squadra ben disposta in campo, ma che nella ripresa ha perso un po’ le misure tra i reparti.

La partita si accende subito. Al 3’ brutto fallo di Carlo Piga sull'ex urese Attili: ammonito, è il centrocampista giallorosso a dover uscire per infortunio. Sul susseguente calcio di punizione, capolavoro di Vrdoljak, che porta in vantaggio la formazione ospite. L’Ilva ci prova ancora: bell’acrobazia di De Cenco, altro ex del match, ma la palla è fuori misura. Al 29’ il gol del pari: punizione di Giovanni Piga che trova Ravot sulla destra, cross in mezzo, Mudrinski stacca più alto di tutti e trova l'incornata vincente. Al 37’ Federico Piga batte forte una punizione dalla sinistra, Mudrinski la gira di testa sottomisura, ma la palla finisce oltre la traversa. Al 43’ Ricci ci prova da fuori, Verdardi vola e la mette in angolo. Sulla battuta, colpo di testa di Fabio Scanu, ma il portiere salva tutto. Al rientro negli spogliatoi, qualche scaramuccia di troppo.

Si riparte

In apertura di ripresa, corner dalla destra e De Cenco mette alto di testa da buona posizione. Subito dopo, contatto tra Scanu e capitan Bonu nella metà campo ospite: rosso per il giovane giallorosso e Atletico in dieci. Al 64’ Federico Piga per Leomanni, che serve in verticale Ricci: sventola da fuori e Verardi risponde ancora con un bel volo. Al minuto 83, azione concitata in area urese, ma gli avanti ospiti mancano la deviazione vincente. Due minuti dopo, Ravot da fuori fa volare anche Verardi. All’86’ il duello a distanza si ripete con lo stesso esito. Nel quarto minuto di recupero, batti e ribatti a centrocampo, Campana parte palla al piede e innesca Ricci, che insacca la rete che vale i tre punti. Nervi tesi nel finale.



RIPRODUZIONE RISERVATA