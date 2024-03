Uri senza scampo con il cassino 

Atletico Uri 1

Cassino 2

Atletico Uri (3-4-1-2) : Tirelli; Jah, Rosseti (45’ Pisano, 38’ st Mari), Esposito; Piga, Valentini, Attili, Fadda; Fiorelli (1’ st Fangwa); Cannas, Demarcus. In panchina Atzeni, Pionca, Fusco, Ravot, Ansini, Cristaldi. Allenatore Paba.

Cassino (3-5-1-1) : Stellato; Cocorocchio, Mileto, Maciariello; Raucci, Cavaliere, Mele, Magliocchetti, Evangelista; Mazzaroppi (14’ st D’Angelo); Abreu Santos (30’ st Lucchese). In panchina Imbastaro, Vitale, Carnevale, Della Vecchia, Tullio, Rossi. Allenatore Carcione.

Arbitro : Giordano di Grosseto.

Reti : 60’ e 25’ st Abreu Santos, 35’ st (r) Attili.

Note : espulso Paba; ammoniti Rosseti, Demarcus, Cannas e Jah, Stellato, Raucci, Evangelista e Mele; spettatori 200 circa. Angoli 4-2 Cassino. Recupero 15’ pt - 7’ st.



Uri. L’Atletico Uri perde 2-1 in casa contro il Cassino. A fine primo tempo, scontro Rosseti-Stellato: ad avere la peggio è il difensore, che finisce in pronto soccorso per accertamenti. Allo scadere del lunghissimo recupero, Abreu Santos si infila tra le linee uresi e batte Tirelli in uscita. Al 70’ la punta laziale si ripete in contropiede per il 2-0.

Subito dopo, l’Atletico chiede un rigore per fallo di mano ma arriva solo l’espulsione per proteste dell’allenatore Paba. A dieci dalla fine Fangwa viene atterrato da Cocorocchio ed è rigore: batte Attili che sigla la rete dell’1-2 finale.



