Uri rivoluzionato per stupire ancora 

Uri. La squadra suda e cerca il gioco. L’Atletico Uri anche nella preparazione non lascia nulla al caso in vista del prossimo campionato di Serie D. Reduce da diverse miracolose salvezze, la formazione allenata da Massimiliano Paba, specialista nel curare e creare piccoli campioni, quest’anno è stata notevolmente cambiata con tanti arrivi e diverse partenze. Tra queste, quella del portiere Dominiziano Tirelli ceduto al Catania in Serie C. Sono arrivati giocatori di esperienza ma anche giovani che hanno voglia di crescere.

Matteo Fedele ha una lunga carriera alle spalle: centrocampista svizzero, arriva in Sardegna dopo esperienze col Bari, Foggia, Cesena Carpi (Serie A nel 2015) e, all’estero, con Craiova, Valenciennes, Hamrun Spartans, Birkirkara e Chindia Targoviste. Un centrocampista che tornerà utile alla causa. Sono arrivati anche il difensore Dore, il portiere Cherchi e De Cenco, Polato, Pionca, Tanda, Animobuono, Langasco, Camboni, Anedda, Tuveri, Lubrano, Bassu, Nieddu, Lambroni, Anedda.

In questa prima fase di stagione mister Paba ha già avuto occasione di osservare con attenzione la rosa nelle amichevoli vinte col Li Punti e con l’Ossese entrambe per 4-2. «Stiamo lavorando con grande impegno. All’esordio dell’otto settembre sul difficile campo del Savoia arriveremo sicuramente in buone condizioni», il commento del tecnico.

La scorsa stagione la società è stata premiata dalla Lega nazionale per l’alto numero di juniores mandati in campo. Una bella soddisfazione per un club capace ogni anno di sorprendere.

RIPRODUZIONE RISERVATA