uri ribaltato dal monterotondo adesso la classifica fa paura 

Atletico Uri 1

Monterotondo 2

Atletico Uri (4-3-2-1) : Bortoletto; Anedda, Jah, Rosseti, Pisano; Carlo Piga (35’ st Scanu), Cicarevic (28’ st Fiorelli), Melis; Tognoni (28’ st Fadda), Demarcus; De Cenco. In panchina Cherchi, Dore, Ravot, Tuveri, Animobono, Federico Piga. Allenatore Massimiliano Paba.

Real Monterotondo (3-5-2) : Silvestrini; Darini, Grossi (15’ st Pellegrini), Contucci (10’ st Zaccone); Ceccarelli, Riosa (33’ st Scaffidi), Meledandri, Napoleoni, Mauro (22’ st Gningue); Menghi, Fontana (18’ st Barba). In panchina Mengucci, Albanesi, Muti, Cantiani. Allenatore Rinaldo Stillo.

Arbitro : Fabio Rinaldi di Novi Ligure.

Reti : st 7’ De Cenco, 41’ Napoleoni, 50’ Menghi.

Note : espulsi Anedda e Melis (A), Napoleoni (M); ammoniti Tognoni (A), Ceccarelli (M). Spettatori 200 circa. Angoli 3-3. Recupero 2' pt + 7' st.

Uri. Sconfitta casalinga in pieno recupero per l’Uri, che cede 2-1 davanti al Real Monterotondo ed è penultimo da solo. Oggi sarebbe retrocesso. Ancora una volta i padroni di casa raccolgono meno di quanto fatto vedere sul campo. L’Atletico la sblocca al 52’ con bomber De Cenco, che salta un avversario e batte Silvestrini. Al 66’ padroni di casa in dieci per l’espulsione di Anedda, reo secondo l’arbitro di un fallo a palla lontana su Riosa. A 4’ dalla fine è Napoleoni a pareggiare su calcio piazzato. Nel primo minuto di recupero lo stesso Napoleoni viene espulso per un intervento in ritardo. Subito dopo, rosso per Melis. Al 95’ gli ospiti la ribaltano con Menghi in contropiede.



