«Uri, resetta tutto e riparti dalla prestazione» 

Uri. Una partita persa in casa 5-2 fa male e può lasciare il segno in una squadra, ma la sconfitta dell’Atletico Uri nell’anticipo contro l’Anzio ha dato anche buoni spunti all’allenatore Massimiliano Paba.

Soprattutto un primo tempo quasi completamente a tinte giallorosse ma concluso sotto 0-2 al termine delle uniche due azioni ospiti dei primi 45’.

«Ci era già capitato alla prima giornata contro la Cos: noi dentro la partita, a giocare propositivi, poi a subire gol a ogni disattenzione. Questo ti porta a sbilanciarti e una squadra brava come l’Anzio nelle ripartenze ti punisce», spiega Paba, che sottolinea come «fino al gol dell’1-0 stavamo facendo una gara straordinaria per qualità, organizzazione e intensità. Se prendi gol alla prima occasione, su una mezza palla, poi diventa difficile, perché era la partita ideale per le loro caratteristiche».

Il tecnico urese si dice «dispiaciuto» ma convinto di poter «ripartire dalla prestazione che stavamo facendo. Azzeriamo tutto e a lavoriamo, c’è tanto da fare. Resettiamo e pensiamo al match di domenica».



