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10 maggio 2026 alle 00:42

Uri, poker per la salvezza 

All’Atletico i playout di Serie C: retrocede la Tharros 

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Atletico Uri 4

Tharros 2

Atletico Uri (4-3-3) : Mudadu, Niyomchai (67’ Meloni), Gervasi (75’ Manos), Soro, Bitti, Paba, Virdis, Arca, Padovano, Congia, Pillittu. In panchina Govoni, Loriga, Satta, Masala, Manai, Ventuleddu, Tidore. Allenatore Adriani.

Tharros (4-4-2) : Lonoce, Marino, Forciniti, Visalli (68’ Benaisa), Grassi, Lissom (46’ Dalmedico), Figus, Cocco, Koskinen, Carrillo, Manunza. In panchina Demartis, Serci, Botti, Pisani, Sanna. Allenatore Bonanno.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : 6’ Grassi, 12’ Arca, 17’ Congia (r), 26’ Niyomchai, 72’ Koskinen, 87’ Virdis.

Uri. Il playout del girone A di Serie C ha emesso il suo verdetto. L’Atletico Uri si salva, la Tharros dopo tre anni retrocede in Eccellenza. L’ultima sfida (fratricida) stagionale si risolve con un 4-2 a favore delle padrone di casa giallorosse. Che però non partono bene. La partita si sblocca subito ma a sorpresa sono le ospiti a portarsi in vantaggio con Grassi al 6’. L’illusione tuttavia dura però poco perché Arca su punizione pareggia un quarto d’ora dopo, poi le sassaresi completano la rimonta con Congia (dal dischetto al 24’) e Niyomchai (al 29’). L’espulsione di Arca prima dell’intervallo complica i piani delle giallorosse.

A metà ripresa (72’) Koskinen accorcia per le oristanesi, poco dopo Congia potrebbe chiudere la gara a favore dell’Atletico ma fallisce il penalty e allora è Virdis nel finale (87’) a segnare la quarta rete e fissare la vittoria che regala la salvezza alle sassaresi. Per le biancorosse resta l’impresa di aver agganciato i playout all’ultima giornata e l’amarezza per il finale. Ma anche la consapevolezza di essersela giocata sino alla fine.

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