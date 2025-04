Uri, malinconico ko Le altre non sono salve 

Non è riuscita questa volta l’impresa all’Atletico Uri, formazione retrocessa in Eccellenza dopo tre stagioni consecutive in Serie D. Nella scorsa, i giallorossi erano riusciti a salvarsi evitando i playout. Nella stagione 2021/2022 avevano superato (grazie allo 0-0 dopo i tempi) nello spareggio salvezza l’Insieme Formia e in quella successiva (2022/2023) l’Ilvamaddalena (2-2 dopo i supplementari). In entrambe le occasioni, premiati grazie alla miglior posizione al termine della sessione regolare. Domenica scorsa la sconfitta al “Nino Martinez” con l’Olbia ha condannato gli uomini di Massimiliano Paba alla retrocessione matematica con una giornata di anticipo .

Nessuna delle altre formazioni sarde è in salvo a novanta minuti dal termine del campionato. All’Olbia serve un punto per avere la certezza dei numeri. I bianchi sono al nono posto in compagnia del Trastevere con 3 lunghezze di vantaggio dalla zona playout. Con una vittoria confermerebbero la categoria anche Latte Dolce e Ilvamaddalena che nell’ultimo turno affronteranno in trasferta rispettivamente Paganese e Trastevere. Sassaresi e maddalenini nel penultimo turno hanno conquistato tre punti d’oro che permettono, appunto, di avere nelle proprie mani il destino finale.

La Costa Orientale Sarda, invece, deve cercare di stare aggrappata al playout. Agli uomini di Loi, per essere sicuri di giocarsi la salvezza con lo spareggio, occorre un punto. Domenica all’”Is Arranas” arriverà la Sarnese, terza.

