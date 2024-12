Uri, L’amarezza del tecnico Paba «Difficile commentare la gara» 

Uri. «È stata una partita che mi viene anche difficile commentare. Posso farlo finché siamo rimasti undici contro undici: eravamo padroni del campo, secondo me. Stavamo facendo una grandissima partita, avevamo già creato tre palle gol pulite per andare in vantaggio. Poi è successo quello che è successo. Siamo rimasti prima in dieci e poi in nove, e lì credo che la gara sia terminata. Quindi, grande dispiacere e grande rammarico perché non condivido il metro di giudizio dell’arbitro».

Il giorno dopo Real Monterotondo-Atletico Uri (finta 5-0) non si placa la rabbia dell’allenatore giallorosso Massimiliano Paba, che commenta così un match rimasto in equilibrio per meno di un tempo. Troppo pesanti le espulsioni per rosso diretto comminate all’indirizzo del difensore Jah (capitano di giornata) dopo 20’ per un fallo di gioco e, sul 2-0 dopo le reti di Ceccarelli al 39’ e di Napoleoni su punizione quattro minuti dopo, dell’attaccante De Cenco (bomber della squadra con 5 reti) per, pare, qualche parola di troppo.

Nei primi minuti del secondo tempo, sotto di due uomini, Paba ha cercato di rivoluzionare la squadra con addirittura cinque cambi in contemporanea, ma ci si è messa anche la sfortuna con la deviazione nella propria porta di Piacente al 54’ e altre due reti della compagine romana (con D’Alessandris al 64’ e Menghi quattro minuti dopo). Unica buona notizia, l’ormai vicino ritorno al Ninetto Martinez di Uri per le prossime partite casalinghe dopo l’esilio delle ultime settimane al Peppino Sau di Usini.



