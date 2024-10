Uri in silenzio dopo l’aggressione 

Uri. Bocche cucite in casa Atletico Uri dopo quanto sarebbe accaduto domenica al Tenente Vaudano di Capaccio nel match di Serie D perso 4-1 contro il Gelbison.

Dopo 45’ a reti bianche, nell’intervallo (stando a quanto spiegato dalla società giallorossa in un comunicato) «Mattia Piacente è stato vittima di una vile aggressione da parte di un membro dello staff del Gelbison, che lo ha colpito violentemente al volto. Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, ma l’episodio resta gravissimo e merita una ferma condanna». Da una prima ricostruzione il giocatore, spintonato e colpito da un pugno, sarebbe poi andato a sbattere contro un muro. Soccorso dai medici, avrebbe lamentato un capogiro e nausea col successivo trasporto all’ospedale. Qui, in codice giallo, gli sarebbe stato riscontrato un «trauma facciale da riferita aggressione» e una ferita all’interno del labbro. Cinque i giorni di prognosi. Lapidario il presidente urese Giampiero Pilo: «Aspettiamo che la giustizia sportiva e civile facciano il loro corso».

La ricostruzione non va però giù ai padroni di casa, che respingono «tali insinuazioni ritenendole totalmente infondate e finalizzate a distorcere la realtà dei fatti. Quanto riportato dalla società ospite appare come il copione di un teatrino architettato a tavolino per giustificare una sconfitta pesante. Gli ospiti, infatti, sono arrivati a Capaccio carichi di tensione e pregiudizi», si legge in una nota, «le accuse di aggressione mosse nei nostri confronti appaiono premeditate e dettate unicamente dal risultato sul campo. Questi tentativi di gettare discredito sulla nostra società sono vergognosi e rispediamo al mittente tutte le insinuazioni. Non ci faremo trascinare in teatrini che nulla hanno a che fare con questi valori», concludono dalla sede della Gelbison.



