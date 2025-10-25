VaiOnline
Al Martinez.
26 ottobre 2025 alle 00:31

Uri, gioia finale contro l’Iglesias 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atletico Uri 2

Iglesias 1

Atletico Uri (3-5-2) : Cherchi, Ravot, Lintas (22’ st Lambroni), Canavessio, Brondani da Luz, Carlo Piga (20’ st Dore), Leomanni (20’ st Fabio Scanu), Giovanni Piga, Campana, Luigi Scanu (37’ st Arnaudo), Federico Piga. In panchina Atzeni, Virdis, Lubrano, Basciu, Monti. Allenatore Massimiliano Paba.
Iglesias (4-3-3) : Riccio, Arzu, Di Stefano, Alvarenga, Frau, Salvi, Edoardo Piras (40’ st Cancilieri), Capellino, Fidanza, Crivellaro, Abbruzzi. In panchina Slavica, Mancini, Alberto Piras, Pintus, Corrias, Tiddia, Daga. Allenatore Gianpaolo Murru.
Arbitro : Riccardo Mattu di Oristano.
Reti : pt 41’ L. Scanu (r); st 9’ Salvi, 38’ Canavessio.


Uri. Vittoria di carattere dell'Atletico Uri, che al Ninetto Martinez batte 2-1 un buon Iglesias scontratosi su un Cherchi in giornata praticamente perfetta.

Dopo un buon avvio urese sono gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco. Ma al 40’ c’è un contatto appena dentro l’area, Federico Piga finisce a terra e per l’arbitro è calcio di rigore. Luigi Scanu va sul dischetto e porta in vantaggio i padroni di casa. I rossoblù ricominciano a premere e trovano il pari al 54’: da un corner da sinistra Cherchi respinge la prima conclusione di Salvi ma non può niente sulla successiva zampata dello stesso numero 9.

Le squadre si allungano. A sette minuti dalla fine arriva la rete che decide il match. Ravot fa partire una velenosa punizione, Riccio vola a respingere ma Canavessio arriva sottomisura e insacca il pallone che fa partire la festa giallorossa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto