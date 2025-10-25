Uri, gioia finale contro l’Iglesias 

Atletico Uri 2

Iglesias 1

Atletico Uri (3-5-2) : Cherchi, Ravot, Lintas (22’ st Lambroni), Canavessio, Brondani da Luz, Carlo Piga (20’ st Dore), Leomanni (20’ st Fabio Scanu), Giovanni Piga, Campana, Luigi Scanu (37’ st Arnaudo), Federico Piga. In panchina Atzeni, Virdis, Lubrano, Basciu, Monti. Allenatore Massimiliano Paba.

Iglesias (4-3-3) : Riccio, Arzu, Di Stefano, Alvarenga, Frau, Salvi, Edoardo Piras (40’ st Cancilieri), Capellino, Fidanza, Crivellaro, Abbruzzi. In panchina Slavica, Mancini, Alberto Piras, Pintus, Corrias, Tiddia, Daga. Allenatore Gianpaolo Murru.

Arbitro : Riccardo Mattu di Oristano.

Reti : pt 41’ L. Scanu (r); st 9’ Salvi, 38’ Canavessio.



Uri. Vittoria di carattere dell'Atletico Uri, che al Ninetto Martinez batte 2-1 un buon Iglesias scontratosi su un Cherchi in giornata praticamente perfetta.

Dopo un buon avvio urese sono gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco. Ma al 40’ c’è un contatto appena dentro l’area, Federico Piga finisce a terra e per l’arbitro è calcio di rigore. Luigi Scanu va sul dischetto e porta in vantaggio i padroni di casa. I rossoblù ricominciano a premere e trovano il pari al 54’: da un corner da sinistra Cherchi respinge la prima conclusione di Salvi ma non può niente sulla successiva zampata dello stesso numero 9.

Le squadre si allungano. A sette minuti dalla fine arriva la rete che decide il match. Ravot fa partire una velenosa punizione, Riccio vola a respingere ma Canavessio arriva sottomisura e insacca il pallone che fa partire la festa giallorossa.



