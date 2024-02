Uri, finalmente: ad Anzio tre punti d’oro 

Anzio 1

Atletico Uri 2

Anzio (4-4-2) : Perna, Sirignano, Busti (23’ De Gennaro), Galati (22’ st Buatti), Valentini (37’ st Di Marino); Bencivenga, Gennari, Paglia, Lilli; Bartolotta (17’ st Perkovic), Mladenovic. in panchina Ciaramella, Rufo, Carbone, Falconio, Guido. Allenatore Mario Guida.

Atletico Uri (3-4-1-2) : Tirelli; Rosseti, Esposito, Fadda; Ravot (11’ st Cannas), Attili, Valentini, Piga (11’ st Barraca); D’Ottavi (37’ st Mari); Demarcus, Fangwa (15’ st Cristaldi). In panchina Atzeni, Pionca, Fiorelli, Ansini, Fusco. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Bruno Spina di Barletta.

Reti : 39’ Demarcus, 42’ Bencivenga (r), 28’ st Cannas.

Note : ammoniti Paglia, Perna, Gennari, Esposito, Barraca, Tirelli. Recupero 3’ pt + 5’ st.



Anzio. La lunga pausa dal campionato imposta dalle convocazioni per la Viareggio Cup ha fatto bene all’Atletico Uri, che torna dalla trasferta di Anzio con una vittoria per 2-1 e tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Sfida tesa ma corretta al Bartolani, con i ragazzi di Massimiliano Paba attenti in copertura e pronti a colpire.

Il primo tempo

Pronti-via e Tirelli è chiamato alla risposta da Paglia. Il duello si ripete al 7’ con il portiere ospite, reduce dalle buone prestazioni nel torneo di Viareggio, che blocca in due tempi la conclusione del centrocampista laziale. Al 25’ è Bartolotta a provarci, ma non inquadra lo specchio della porta. Dieci minuti dopo si fa vedere Piga, ma Perna è pronto alla respinta. Al 39’ ospiti in vantaggio con Demarcus che insacca su tocco dalla destra di D’Ottavi. Passano due minuti ed è penalty per i padroni di casa. L’arbitro giudica falloso il contatto in area tra Piga e De Gennaro e indica il dischetto: batte Bencivenga, che pareggia i conti. Si va negli spogliatoi sull’1-1.

La ripresa

Le squadre tornano in campo con gli undici di partenza. Al 52’ il solito Paglia ci prova su calcio da fermo ma la mira non è buona. Massimiliano Paba cerca in panchina forze fresche per vincere il match e viene premiato: Cannas, entrato al 55’, al 73’ trova la rete della vittoria innescato da Demarcus. L’ultimo quarto d’ora è teso, con l’Anzio che cerca disordinatamente il gol del pari, mentre gli uresi sono bravi a controllare il match, conquistando tre punti che fanno morale e classifica.



