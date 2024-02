uri fermo da tre settimane «ma stiamo lavorando bene» 

Uri. La Viareggio Cup costa ancora una volta il rinvio di un match di campionato per l’Atletico Uri: stavolta non si è potuta giocare la sfida casalinga col San Marzano, rinviata al 6 marzo per la convocazione del portiere classe 2006 Dominiziano Tirelli nella Rappresentativa di Serie D. Il giovane portiere si è ben disimpegnato, giocando titolare e parando anche un penalty nella gara persa ai rigori contro i congolesi del Centre National Brazzaville arrivati in finale finale.

«Per la terza domenica consecutiva non abbiamo giocato», ricorda l’allenatore Massimiliano Paba, «purtroppo dovremo recuperare due partite di campionato in un turno infrasettimanale: la prima mercoledì con l’Anzio. Certo non ci agevola giocare ogni tre giorni nelle prossime due settimane, ma questa è la situazione». Una difficoltà in più per una squadra di Serie D che non può disporre di rose ampie come le compagini di categoria superiore, più abituate al doppio impegno settimanale.

«È tosta allenarsi in questo periodo», prosegue Paba, «perché non si ha la partita la domenica che, anche a livello mentale, ti permette di scaricare. Comunque stiamo lavorando bene e i ragazzi sono molto concentrati, sono sul pezzo». Il tecnico giallorosso ha potuto lavorare con l’intera rosa, cercando di recuperare gli acciaccati. L’unico assente nel prossimo impegno dovrebbe essere il difensore Abib Jah, squalificato.

«Aspettiamo mercoledì, quando affronteremo in trasferta l’Anzio. Una partita sicuramente molto delicata. Speriamo di farci trovar pronti, anche perché dobbiamo affrontare due trasferte consecutive visto che domenica saremo a Roma per la gara contro la Romana. Il gruppo è molto concentrato, stiamo lavorando bene e siamo fiduciosi».



