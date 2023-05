«Uri, è stata dura: abbiamo meritato, ma basta soffrire» 

Uri. Dopo la salvezza, la seconda consecutiva, ottenuta stavolta con un pareggio casalingo nei playout, l’Atletico Uri guarda alla nuova stagione, la terza della sua storia in Serie D. «Confermare la categoria è stata dura ma, proprio per questo, è stato anche più bello raggiungere il traguardo. Lo meritavamo per quello che siamo riusciti a fare dall’inizio del girone di ritorno, quando tutti ci davano per spacciati. Che soddisfazione».

Il presidente

Nelle parole del presidente Giampiero Pilo c’è tutto l’entusiasmo che si respira in casa giallorossa: «Un mio particolare ringraziamento va a mister Paba», prosegue il patron, «che ha guidato la squadra verso questo importante risultato. Grazie ai ragazzi per aver lottato fino alla fine come ogni singolo componente della società, dallo staff tecnico alla dirigenza a tutti i tifosi che con la “Brigata Spinosa” ci hanno sostenuto fino all’ultimo». Finito il campionato, si guarda alla prossima stagione: «In questo momento è ancora prematuro parlare del futuro, ma certamente l’obiettivo sarà salvarsi senza soffrire e magari, chissà, toglierci qualche bella soddisfazione».

La soddisfazione di Paba

Sulla stessa lunghezza l’allenatore Massimiliano Paba, cui la salvezza dà «grande soddisfazione, gioia ed emozione perché molto sofferta e arrivata con un playout durissimo, dopo 120’ di gara molto intensi. Ma più che meritata, anche alla luce del percorso della squadra nella stagione. È una squadra che meritava sicuramente più di quello che ha raccolto, in un campionato di livello spaventosamente alto. Questi ragazzi meritano veramente un applauso per quello che hanno saputo fare sotto tutti i punti di vista».



RIPRODUZIONE RISERVATA