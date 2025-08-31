Uri e Ossese, la battaglia finisce senza un vincitore  

Atletico Uri 1

Ossese 1

Atletico Uri (3-4-1-2) : Baldazzi, Ravot (4’ st Silva Pereira), Federico Piga, Canavessio, Brondani, Carlo Piga, Giovanni Piga (21’ st Luigi Scanu), Arnaudo, Ricci, Fabio Scanu (41’ st Basciu), Leomanni (18’ st Baldari). A disposizione: Atzeni, Virdis, Gambacorta, Lambroni, Monti. Allenatore Massimiliano Paba.

Ossese (4-3-3) : Carboni, Sanna (36’ st Francesco Mura), Di Pietro, Russu, Arca, Nurra (43’ st Gjuci), Glino (22’ st Cittadini), Alessandro Mura I (24’ st Alessandro Mura II), Mascia (50’ st Nieddu), Gueli, Tapparello. A disposizione: Antonio Sechi, Murru, Lubrano, Alessandro Sechi. Allenatore Giacomo Demartis.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Reti : 4’ Ricci; 10’ st Gueli.



Uri. Si chiude 1-1 il match tra Atletico Uri e Ossese, disputato sul sintetico del Ninetto Martinez di Uri. Padroni di casa subito in vantaggio con Ricci, che riceve un buon pallone dal vertice sinistro dell'area, controlla rapidamente e tira a giro verso il palo più lontano, battendo a mezza altezza Carboni. Gli ospiti rispondono colpo su colpo, in un match a viso aperto e sale in cattedra il giovane Baldazzi, protagonista con alcune parate decisive. Al 55', l'Ossese trova il pari con un colpo di testa di Gueli, che devia di testa un traversone proveniente dalla sinistra. Partita giocata con buon agonismo da entrambe le parti, come dimostrano anche gli otto cartellini sventolati dall'arbitro Sanna (tre all'indirizzo dei padroni di casa Leomanni, Arnaudo e Carlo Piga, cinque per gli ospiti Russu, Nurra, Sanna, Cittadini e Di Pietro). Il risultato, giusto per quanto visto nei 90' di gioco, lascia assolutamente aperto il discorso-qualificazione, con le due squadre che si ritroveranno tra sette giorni a Ossi.



