VaiOnline
Al Martinez.
01 settembre 2025 alle 00:33

Uri e Ossese, la battaglia finisce senza un vincitore  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atletico Uri 1

Ossese 1

Atletico Uri (3-4-1-2) : Baldazzi, Ravot (4’ st Silva Pereira), Federico Piga, Canavessio, Brondani, Carlo Piga, Giovanni Piga (21’ st Luigi Scanu), Arnaudo, Ricci, Fabio Scanu (41’ st Basciu), Leomanni (18’ st Baldari). A disposizione: Atzeni, Virdis, Gambacorta, Lambroni, Monti. Allenatore Massimiliano Paba.
Ossese (4-3-3) : Carboni, Sanna (36’ st Francesco Mura), Di Pietro, Russu, Arca, Nurra (43’ st Gjuci), Glino (22’ st Cittadini), Alessandro Mura I (24’ st Alessandro Mura II), Mascia (50’ st Nieddu), Gueli, Tapparello. A disposizione: Antonio Sechi, Murru, Lubrano, Alessandro Sechi. Allenatore Giacomo Demartis.
Arbitro : Luca Sanna di Sassari.
Reti : 4’ Ricci; 10’ st Gueli.


Uri. Si chiude 1-1 il match tra Atletico Uri e Ossese, disputato sul sintetico del Ninetto Martinez di Uri. Padroni di casa subito in vantaggio con Ricci, che riceve un buon pallone dal vertice sinistro dell'area, controlla rapidamente e tira a giro verso il palo più lontano, battendo a mezza altezza Carboni. Gli ospiti rispondono colpo su colpo, in un match a viso aperto e sale in cattedra il giovane Baldazzi, protagonista con alcune parate decisive. Al 55', l'Ossese trova il pari con un colpo di testa di Gueli, che devia di testa un traversone proveniente dalla sinistra. Partita giocata con buon agonismo da entrambe le parti, come dimostrano anche gli otto cartellini sventolati dall'arbitro Sanna (tre all'indirizzo dei padroni di casa Leomanni, Arnaudo e Carlo Piga, cinque per gli ospiti Russu, Nurra, Sanna, Cittadini e Di Pietro). Il risultato, giusto per quanto visto nei 90' di gioco, lascia assolutamente aperto il discorso-qualificazione, con le due squadre che si ritroveranno tra sette giorni a Ossi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la guerra

Turisti israeliani a Olbia accolti da un sit-in di protesta

A Punta La Marmora sventola la bandiera palestinese 
Tania Careddu Giorgio Ignazio Onano
Energia

Mogorella, tutti in campo contro le batterie cinesi: «Saranno la nostra fine»

Il sindaco: «Il ricorso al Tar? Vedremo» Gli attivisti: «Attacco all’Autonomia» 
Lorenzo Piras
Il caso

«Magistrati killer, e la stampa li aiuta»

Musumeci all’attacco. L’Anm: ci delegittima, noi gli assassini li prendiamo 
L’emergenza.

Assalto delle vespe, chiude l’ex Vetreria

Invasione di sciami nell’area cani, accanto al bar e nel parco: trovato il nido 
Mauro Madeddu