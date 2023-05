Uri e Ilva, si salvi chi può  

Uri o Ilva: se ne salverà solo una. Il piazzamento finale nel girone G della Serie D ha avuto questa conseguenza spiacevole: lo scontro diretto tra sarde nella coda playout della stagione. L’Atletico era già sicuro di doverli disputare, i maddalenini avevano bisogno di fare risultato pieno in casa Arzachena. Così non è stato. Sarà una partita secca (si gioca domenica) e in caso di parità ai supplementari, niente rigori: retrocederà la squadra peggio classificata in campionato.

Qui Uri

Il presidente Giampiero Pilo indica nel «50 e 50» le percentuali di possibilità delle squadre di confermare la categoria, «può succedere di tutto». L’Uri giocherà in casa e ha a disposizione due risultati su tre, «i ragazzi sono carichi e non vedono l’ora di scendere in campo. Arriviamo da una prestazione molto positiva», l’1-0 casalingo di domenica scorsa col Portici, «anche se in uno spareggio sono impossibili le previsioni. Ma siamo molto fiduciosi: il nostro gruppo nei momenti importanti ha dimostrato di essere coeso e all’altezza delle aspettative. I giocatori sanno che vincere è importantissimo per loro, per la società e per quello che rappresentano per Uri».

Qui Ilva

I maddalenini, quindicesimi dopo la sconfitta con l'Arzachena, sanno che non possono sbagliare: «In questo incontro si deciderà il nostro futuro», sottolinea il tecnico Aldo Gardini, «ma la squadra è viva e l’ha dimostrato in questo finale. La sconfitta di domenica non cancella quanto di buono è stato fatto. I ragazzi vogliono la salvezza. Sappiamo di avere solo un risultato a nostro favore, ci faremo trovare pronti».