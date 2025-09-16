VaiOnline
Eccellenza.
17 settembre 2025 alle 00:20

Uri e Ilva scoprono la dura realtà del nuovo torneo  

Con un pareggio e una sconfitta Atletico Uri e Ilvamaddalena hanno capito subito che arrivare dalla Serie D non basta per primeggiare in Eccellenza. I giallorossi, reduci dal ko col Lanusei, hanno cominciato il torneo inchinandosi in casa davanti a una squadra che, pur neopromossa, conosce le insidie di questo campionato e ha dimostrato di avere la grinta giusta per dare fastidio a chiunque; gli isolani hanno fatto un poco meglio, impattando 2-2 tra le mura amiche con l’Ossese, e a loro volta dovranno immergersi al più presto nella nuova realtà se vorranno risalire subito.

Sono i primi due risultati sorprendenti della nuova stagione, ma non gli unici: a loro si aggiunge la netta sconfitta del Carbonia in casa del Tortolì, ripescato grazie al successo nella finale playoff di Promozione. Per i minerari non un buon modo di cominciare la stagione che si voleva del rilancio dopo le ultime, parecchio travagliate. Per il resto sono stati confermati i pronostici della viglia (seppure i giudizi abbiano poco valore adesso): il Tempio ha travolto la matricola Buddusò, il Villasimius protagonista di una grande campagna acquisti è passato con facilità a Gavoi, la Nuorese ha avuto ragione della Ferrini a Cagliari. Da segnalare l’ottima prestazione dell’Iglesias, che ha battuto il quotato Calangianus.

Domenica già le prime controprove, con almeno quattro match di interesse particolare: la grande sfida tra Nuorese e Tempio, quella tra Villasimius e Uri, quindi Ossese-Iglesias e Lanusei-Ilva.

