Uri e Ilva risalgono Crisi Olbia, Zé Maria  potrebbe dimettersi 

Zucchero e miele nella calza della Befana di Latte Dolce, Ilvamaddalena e Atletico Uri. E tanto carbone per Costa Orientale Sarda e Olbia. Tanto che Zé Maria potrebbe salutare a neppure 2 mesi dal suo arrivo.

Il girone di ritorno di Serie D si apre nel migliore dei modi per i sassaresi, a segno 2-0 nel derby con la Cos, fanalino di coda in solitaria con 13 punti, e per i galluresi di La Maddalena: il 4-2 inflitto domenica ai cugini olbiesi frutta il sorpasso in classifica al quartultimo posto e il -5 dalla salvezza, rispetto alla quale accorcia pure l’Atletico Uri, che grazie al successo sul Savoia (1-0) aggancia l’Olbia a quota 16 e si porta a 6 lunghezze dalla zona che vale la conferma della categoria. La prima gara del 2025 premia il Latte Dolce, miglior formazione sarda, ma anche chi crede (forse) di più alla salvezza, come Ilva e Atletico Uri, date per spacciate a ogni caduta salvo poi sorprendere tutti con risultati importanti. Dopo aver conquistato 11 punti nelle precedenti 6 partite, ovvero dall’arrivo di Sebastiano Pinna, ci sta che la Cos “inciampi” in un derby, a maggior ragione sul campo del Latte Dolce, che punta alla salvezza ma “vede” i playoff.

Mentre non ci sta che l’Olbia perda malamente il terzo derby della stagione, tra campionato e Coppa Italia, con l’Ilva. «Non è la partita che volevo vedere, giocando così non arriveremo da nessuna parte. Dobbiamo riflettere tutti e molto, perché il tempo è finito», si è limitato a dire nel post partita Zé Maria, quarto allenatore dei bianchi dall’inizio del torneo, per nulla soddisfatto della prestazione della sua squadra, sotto 3-0 già all’intervallo, e del mercato. Pare che il tecnico brasiliano, che non ha ottenuto i rinforzi richiesti, stia pensando di rassegnare le dimissioni alla proprietà svizzera, alle prese (tra le altre cose) con difficoltà economico-finanziarie che non promettono nulla di buono. Ciliegina sulla torta al prossimo giro nel derby casalingo col Latte Dolce mancheranno per squalifica Furtado e De Grazia, due degli uomini più rappresentativi dell’Olbia. Il tutto nel turno in cui l’Ilva nello scontro diretto con l’Atletico Lodigiani può guadagnare terreno e allungare in ottica salvezza, e Cos e Atletico Uri si daranno battaglia per rendere ancora più incerta la lotta per la sopravvivenza.

