Uri e Ilva in casa, Olbia e Cos fuori: serve il successo 

La buona notizia è che, non essendoci derby, tutte e cinque i club sardi di Serie D in campo oggi alle 14,30 possono guadagnare punti pesanti nella terza giornata di ritorno. E che il Latte Dolce in casa col Terracina può aiutarli nella corsa salvezza.Frenati dalla sconfitta di Olbia, i sassaresi (ottavi con 26 punti) proveranno a riscattarsi contro la terzultima. «L’obiettivo è ragionare partita dopo partita cercando di vincere», spiega l’allenatore Gabriele Setti: «La leadership nell’Isola ha un suo valore nel momento in cui continuiamo a fare un certo tipo di prestazione, ci auguriamo di chiudere là davanti ma anche che tutte le sarde si salvino».

Turno casalingo pure per Uri e Ilva. Reduci dal 2-2 nella sfida fratricida tra ultime con la Cos, i giallorossi di Massimiliano Paba ospitano al “Ninetto Martinez” di Uri la Cynthialbalonga rinvigorita dalla vittoria con la big Puteolana: gara a porte chiuse. Giocherà invece davanti al suo pubblico contro un Savoia in flessione l’Ilva, che dal mercato di riparazione è uscita con una marcia in più. «Sono contento del lavoro svolto dalla società, ci servono giocatori d’esperienza se vogliamo raggiungere la salvezza», dice il tecnico Massimiliano Fascia, che sprona i suoi dopo l’amaro 1-1 nello scontro diretto con il Lodigiani.

Infine le trasferte del fanalino di coda Cos e dell’Olbia. I sarrabesi sono attesi dall’Anzio, in forma playoff. «Andiamo a giocare con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato l’Atletico Uri, per provare a vincere», dice l’allenatore Sebastiano Pinna: «Quando sono arrivato, otto partite fa, ci davano già per retrocessi, ma anche se capisco la voglia di arrivare prima possibile alla salvezza non dobbiamo avere fretta. I numeri e lo stato di salute della squadra ci tengono in corsa, dobbiamo continuare così». Quanto all’Olbia, col Guidonia Montecelio, reduce dal cambio in panchina, la squadra di Zé Maria dovrà essere brava innanzitutto a non prenderle e a lasciare fuori le vicende extra campo legate alle difficoltà economico-finanziarie del club. «Normale che incidano», ha detto, ma «i giocatori sono in crescita nonostante quello che accade fuori. La società deve risolvere questi problemi prima possibile per darci una mano».

