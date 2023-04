Uri, che impresa: in dieci dal 45’ batte la Casertana 

Atletico Uri 1

Casertana 0

Atletico Uri (4-4-2) : Gagliardi; Ravot, Jah, Congiu, Fadda; Melis (43’ st Masia), Fiorelli (26’ st Fusco), Loru, Polletta (43’ st Fancellu); Demarcus, Aloia (37’ st Samb). In panchina Atzeni, Luigi Scanu, Pinna, Alessandro Scanu, Di Paolo. Allenatore Paba.

Casertana (4-3-3) : Prisco; Paglino (12’ Vincenzo Galletta), Sena, Soprano, Sabatino; Atteo (25’ st Cugnata), Manzo, Vacca (25’ st Matese); Liurni (11’ st Bollino), Ferrari, Turchetta (42’ st Guida). In panchina Romano, Tringali, Del Petre, Umberto Galletta. Allenatore Cangelosi.

Arbitro : Peletti di Crema.

Rete : 40’ Aloia.

Note : e spulsi Demarcus e il viceallenatore Mura. Ammoniti Loru, Melis e Fadda, Matese.

Uri. Un’invenzione di bomber Aloia dà i tre punti all’Atletico Uri, che nell’anticipo sul sintetico del Ninetto Martinez batte 1-0 la Casertana. Sfida intensa e agonisticamente ben disputata, con i padroni di casa che hanno giocato in inferiorità numerica dal 45’ per un rosso diretto a Demarcus troppo fiscale.

Passano 53 secondi dal fischio d’avvio e Loru impegna Prisco in diagonale, con palla in corner. Al 4’ Liurni si libera bene e rasoterra chiama Gagliardi alla parata in due tempi. Al 26’, in area, Vacca cerca il palo lontano ma la palla va di poco sul fondo. La rete della vittoria arriva al 40’: azione combattuta sulla fascia destra, la sfera arriva sui piedi di Aloia che, sulla linea di metà campo, alza la testa, vede il portiere al limite dell’area e con un pallonetto perfetto lo batte sul palo più lontano. Cinque minuti dopo, l’espulsione di Demarcus che, secondo l’arbitro, difendendo palla usa troppo le braccia colpendo l’avversario. Al 48' del primo tempo Turchetta si gira bene ma calcia a lato. Prima del riposo il tocco di Liurni da due passi scatena una carambola che fa finire la palla sul palo. Al 63’ cross dalla sinistra ma l’incornata di Bollino è alta. Due minuti dopo Ravot impegna il portiere, con la difesa che libera in angolo. La Casertana ci prova fino alla fine ma la festa è giallorossa.

