uri a piccoli passi verso l’obiettivo finale 

terracina 0

Atletico Uri 0

Terracina (4-3-3) : Uva; Tonni, Perez, Franco, Sadaj; Riccio (27’ st Valvassori), Martino, Pecchia (43’ st Graziano); Capone (20’ st Elia), Dorato, Aquino. In panchina Truppo, Rosato, Di Lazzaro, Reddavide, Mauti, Ronci. Allenatore Antonio Palo.

Atletico Uri (4-2-3-1) : Bortoletto; Ravot (12’ st Anedda), Rosseti (28’ st Fadda), Piacente, Pisano; Carlo Piga (20’ st Fiorelli), Melis; Cicarevic (23’ st Scanu), Animobono (15’ st Federico Piga); Demarcus; De Cenco. In panchina Cherchi, Jah, Tuveri, Basciu. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Lorenzo Montefiori di Ravenna.

Note : ammoniti Pecchia, Uva e Martino (T), Rosseti (A). Recupero: 1’ pt + 6’ st.



Terracina. Allo Stadio Colavolpe finisce a reti bianche tra Terracina e Atletico Uri. Buon punto per i ragazzi di Massimiliano Paba, che continuano la loro corsa salvezza con un ruolino di marcia che, in questo avvio di girone di ritorno coinciso con l’inizio del 2025, recita due vittorie in casa e due pareggi in trasferta.

Partita non spettacolare a Terracina, con i padroni di casa che si accendono attorno alla mezz’ora prima con Aquino e poi con Dorato, ma in entrambe le situazioni Bortoletto è attento. Poco prima dell’ora di gioco il portiere ospite è ancora pronto a dire di no alla deviazione sottomisura di Capone. L’Atletico ci prova e punge la difesa laziale in più occasioni ma senza trovare la soluzione decisiva. Allo scadere gli ospiti potrebbero conquistare l’intera posta in palio ma la spizzata di testa di De Cenco su imbeccata di Melis si perde di poco sul fondo.

La società

Soddisfatto il presidente Giampiero Pilo, che sottolinea l’ottimo «punto in trasferta contro una diretta avversaria. Abbiamo dimostrato una grande maturità rischiando pochissimo, imponendo per lunghi tratti della partita il nostro gioco fino a sfiorare, a qualche secondo dalla fine, la vittoria con il colpo di testa di Caio De Cenco. Peccato. Complimenti a tutto il gruppo squadra, non era facile. Continuando così su questa strada siamo sicuri che alla fine riusciremo a centrare il nostro obiettivo: la salvezza».



