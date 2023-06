Urgenze, un accordo col Mater 

Ospedali che provano a marciare insieme per allentare la pressione sulla macchina dell’emergenza-urgenza che in estate diventa insostenibile. Ieri mattina, davanti alla porta del Pronto soccorso-trincea, l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, insieme ai direttori generali della Asl Gallura Marcello Acciaro e del Mater Olbia Marcello Giannico, ha annunciato un accordo stipulato dal Giovanni Paolo II e dalla struttura convenzionata. Dopo la valutazione del Pronto soccorso, potranno essere trasferiti al Mater i pazienti che hanno necessità di interventi per la frattura al collo del femore e per emorragia cerebrale allentando così la pressione non solo sull’ospedale olbiese ma su tutto il sistema ed evitando lunghi trasferimenti in altre strutture sarde.

La collaborazione

«È il momento di una piena integrazione tra l’ospedale pubblico e una struttura di eccellenza come il Mater che partecipa a tutti gli effetti alla rete sanitaria», spiega l’assessore Doria: «Ora pensiamo anche a una collaborazione per l’Urologia, in particolare per i pazienti oncologici». Per quanto riguarda l’Oncologia c’è già uno stretto rapporto tra i due ospedali come evidenziato dal direttore generale della Asl Marcello Acciaro: «Sono fortunatamente due strutture di dimensioni simili e possono lavorare in maniera complementare, senza sovrapposizioni». Sulla stessa linea Marcello Giannico: «Il Mater Olbia persegue gli obiettivi di integrazione nella rete della sanità pubblica. Il Giovanni Paolo II, in estate, ha accessi pari quelli di un grande ospedale romano, un territorio a così alta concentrazione di turisti deve dare risposte anche nei servizi sanitari».

L’emergenza estiva

«Passiamo da 2000 accessi al mese a più di diecimila, in due mesi abbiamo la mole di lavoro di un anno e non ci bastano più due medici ma ne servono dieci. – spiega Acciaro – La struttura non è pensata per i turisti, siamo come Davide che affronta il Golia turistico».

Nel frattempo si mettono in piedi alcune contromisure: «Stiamo attivando una rete territoriale finalizzata a creare un filtro e nuovi percorsi interni come la medicina d’urgenza e la chirurgia d’urgenza».

