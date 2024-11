«Urgenti i lavori per il guado»  

Stop momentaneo ai lavori per la realizzazione del guado rialzato perché il deflusso dell’acqua del Flumendosa sta incontrando degli ostacoli. Per questo con una apposita ordinanza il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha chiesto alla ditta incaricata «di attivare ogni possibile iniziativa volta a favorire celermente la ripresa dei lavori mediante l’esecuzione di opere complementari consistenti nell’asportazione, lungo l’alveo del Flumendosa, del materiale inerte accumulato sulla savanella per un tratto di circa 350 metri».

Un’ordinanza urgente, insomma, con l’obiettivo «di garantire agevoli e rapidi collegamenti per i mezzi di soccorso, nonché l’accesso ai servizi sanitari ospedalieri ubicati a Muravera, anche per la categoria di utenze alle quali attualmente è impedita la mobilità».

Da domenica, infatti, il guado non è più percorribile e i cittadini sono costretti a fare il giro da Quirra percorrendo ogni volta 17 chilometri anziché tre. (g. a.)

