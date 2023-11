«Urgente salvare il Museo delle ferrovie» 

«Il Museo delle ferrovie, chiuso da oltre 10 anni, è abbandonato». I consiglieri di minoranza Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas intervengono sul tema. L'area è di competenza dell'Arst.

Il museo fu inaugurato nel 1996, ma nel 2010 ci furono le prime infiltrazioni d'acqua e «tra il 2011 e il 2013, quando ero assessore alla Cultura», dice Zucca, «si poteva ancora visitare con gruppi organizzati. Ci furono interlocuzioni con l'Arst e la Regione stava predisponendo un finanziamento per la sistemazione del museo, la valorizzazione dei tanti vagoni esterni e dell'area circostante, per trasformarlo in un fiore all'occhiello, essendo unico in Sardegna».

Il timore è che il patrimonio ferroviario vada perso. «I vagoni sono logorati dalle intemperie e l'area esterna è trascurata. Chiediamo che la Giunta interceda presso Arst e Regione per salvare un patrimonio che darebbe lustro alla città».

RIPRODUZIONE RISERVATA