Urburners, un mese di eventi 

Da oggi sino al 3 maggio, il centro polifunzionale di via Roma a Nuoro ospiterà la rassegna Urburners, evento che trasforma lo spazio troppo volte oggetto di raid vandalici in un punto di incontro per la creatività e l’arte urbana. La cultura Hip Hop, con i suoi valori di inclusione e partecipazione, sarà il cuore pulsante di questa iniziativa che, attraverso mostre, workshop e attività interattive coinvolgerà la comunità. La rassegna è molto più di una semplice serie di eventi: è un’opportunità unica di sperimentare, apprendere e condividere attraverso le diverse forme di arte urbana. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza e dal bisogno di spazi culturali.

L’inaugurazione, oggi dalle 18, vedrà l’apertura di mostre di artisti locali e internazionali, tra cui Luca Rise Neon Pedes e Giuseppe Moro Grim, e una collettiva di street artist, che ospiterà artisti come Bom5, Eroe-Fabrizio Ortu, Gibbo-Simone Masia, accompagnate da Dj set di Dj Momak e Dj Bebo. Durante il mese, saranno organizzati workshop di breaking, writing e digital image processing, proiezioni e creazione di un collage wall partecipativo. L’evento culminerà il 3 maggio con i Dj set di Cris e Skento. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione per partecipare a workshop e proiezioni.

