Urbanizzazione a Santa Caterina 

Dopo oltre dieci anni nel rione di Santa Caterina le urbanizzazioni non sono più una chimera: il Comune di Carbonia ha affidato il completamento di alcune opere primarie nel quartiere sorto tra gli anni Settanta e Ottanta nella zona sud della città.

L’iter

Un vasto agglomerato di case a schiera e bifamiliari, fra corso Iglesias e Serbariu, che però in alcune sue parti era rimasto privo di interventi. Come ad esempio in via Mirò che è stata individuata come primo lotto funzionale: «Dopo molti anni e tante segnalazioni, abbiamo trovato il modo di scovare risorse per il nuovo accordo quadro – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – è stato scelto quel settore in cui occorre realizzare l’asfalto sulla strada, i marciapiedi, l’illuminazione e faremo anche opere idrauliche per prevenire i continui allagamenti». C’è la firma sul contratto in seguito alla determina di affidamento lavori e si partirà in settembre. Sono disponibili poco meno di 200mila euro. La scelta su via Mirò è stata strettamente tecnica: era più facile partire da qui. «Però – fa notare Luigi Marcia, residente di 74 anni – gli allagamenti e la tracimazione di detriti ci hanno spinto ogni anno a reclamare lavori che giungono con un abbondante ritardo e infiniti rinvii difficili da digerire».

La mappa

Subito a ruota (ma i finanziamenti in bilancio dovranno essere reperiti), seguiranno gli altri due lotti funzionali a Santa Caterina. Quello su via Ada Negri è particolarmente atteso perché ha generato negli ultimi anni pesanti polemiche. I residenti avevano da tempo versato gli oneri di urbanizzazione che col passare degli anni erano stati dirottati su altri interventi. Inoltre, c’era la necessità di chiarire alcuni aspetti controversi in merito alle opere di costruzione di alcuni edifici che aveva indotto le varie amministrazioni a congelare i lavori primari (strade-marciapiedi). Ora questi aspetti sono stati chiariti e anche via Ada Negri sarà coinvolta dalla pianificazione che poi abbraccerà via Verne e le varie intersezioni di via Pomodoro: anche in questo caso strade, marciapiedi e, dove occorrono, impianti di illuminazione. Di più: in bilancio il Comune si ritrova 150mila euro destinati alla realizzazione a Santa Caterina di un impianto sportivo la cui progettazione dovrà essere definita.

