Urbanistica, verso il ricorso per Cassazione  

Milano. Un ricorso per Cassazione contro la revoca delle misure cautelari. Nella complessa partita a scacchi tra accusa e difesa, potrebbe essere questa la prossima mossa della Procura che si è vista annullare sei arresti - su sei - nell’ambito dell'inchiesta sulla gestione dell’urbanistica a Milano. In attesa delle motivazioni dei giudici, l’ipotesi è al vaglio dell’aggiunta Tiziana Siciliano, che coordina l’indagine con i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici. Mesi e mesi di accertamenti che hanno già dato «tante conferme», come più volte sottolineato dalla Siciliano. Non è detto che le decisioni del Riesame segnino dunque una prima battuta di arresto della maxi inchiesta, ben 74 indagati con ipotesi di reato che vanno dalla corruzione al falso. Con la pubblicazione delle motivazioni del tribunale si saprà quale è stato il ragionamento dei giudici che ha portato ad annullare le ordinanze del patron di Bluestone Andrea Bezziccheri, dell'architetto Alessandro Scandurra e del ceo di Coima Manfredi Catella.

