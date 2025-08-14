VaiOnline
L’inchiesta
15 agosto 2025 alle 00:50

Urbanistica, Tancredi torna libero 

Il Tribunale del Riesame revoca l’arresto anche a Marinoni e Pella 

Milano . Torna libero l’ex assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, arrestato lo scorso 31 luglio nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica. Stessa sorte anche per l’ex presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella. È quanto ha stabilito il Tribunale del Riesame di Milano, revocando i domiciliari per tutti e tre e disponendo per ciascuno misure interdittive della durata di un anno. Martedì scorso sono stati liberati Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, e Alessandro Scandurra membro della Commissione Paesaggio mentre la settimana prossima si presenterà davanti ai giudici il sesto arrestato, Manfredi Catella.

«Andiamo avanti»

«Noi andremo avanti in questa indagine, comunque. Non perché siamo ossessionati da una sorta di furore nei confronti del fenomeno urbanistico, ma perché la legge ce lo impone», ha detto la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano in una pausa tra le udienze davanti ai giudici del Riesame. «In un’enorme indagine che ha avuto una sedimentazione di mesi in cui ci sono state già tante conferme dal Riesame, dalla Cassazione, dal Tar, dal Consiglio di Stato, noi abbiamo delle basi estremamente solide». Il Riesame, ha ricordato la procuratrice, «non è una valutazione su tutta l’indagine».

I divieti imposti

Stando a quanto deciso dai giudici della Libertà, a Tancredi viene applicata la misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio e il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. Il tribunale conferma l’ordinanza del gip Mattia Fiorentini soltanto per una delle due accuse e riqualificando l’ipotesi di reato in “corruzione per l’esercizio della funzione». Per Marinoni è stato disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di svolgere la professione di architetto. Lo stesso per Pella. Parallelamente, l’inchiesta si allarga. È infatti indagato anche Christian Malangone, direttore generale di Palazzo Marino, accusato di induzione indebita in relazione alla vicenda del Pirellino. Il suo nome emerge da alcune chat con l’imprenditore Manfredi Catella e con lo stesso Tancredi, depositate dalla Procura nei giorni scorsi.

I messaggi sulla chat

I tre facevano parte di un gruppo whatsapp chiamato Pirellino. Tra le conversazioni agli atti dell’indagine, anche una del gennaio 2024 tra Tancredi e il sindaco Giuseppe Sala, a sua volta indagato. «Martedì vado a parlare, insieme a Mandarano e Ciacci, con il procuratore capo Viola sulle inchieste edilizie. Bene la sentenza di ieri della Cassazione su Aspromonte, ma negli uffici il clima è pessimo, terrore di ricevere da un giorno all’altro avvisi di garanzia», scriveva l’ex assessore. «Dopo l’incontro facciamo il punto», rispondeva Sala. E nei giorni successivi veniva aggiornato: «Incontro con Viola e Siciliano positivo e cordiale».

