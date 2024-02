Urbanistica, si parte dal centro storico 

Il Piano urbanistico comunale prende la rincorsa a San Sperate: l'amministrazione punta a nuove aree industriali, nuove zone edificabili, ma anche allo sblocco del centro storico, ormai da tempo in un limbo tra commissariamenti per le incompatibilità degli amministratori proprietari dei lotti e nuove amministrative. Questa volta però il sindaco Fabrizio Madeddu assicura: «Abbiamo riavviato lo studio della variante cartografica».

Le tappe

L'argomento del Puc era stato accarezzato timidamente a ottobre, quando l'assessore Roberto Schirru aveva spiegato l'importanza del Piano d'assesto idrogeologico: «É fondamentale, anche perché è la strada per arrivare al Piano urbanistico comunale. La nostra volontà è quella di riuscire a sbloccare alcune zone e riuscire a renderle edificabili. Influirebbe non solo sulla periferia, ma anche sul centro abitato e sul centro storico». La volontà è rimasta la stessa e intanto il Pai è stato approvato.

Ora si passa al riordino cartografico. «Rappresenta lo strumento in grado di individuare, delimitare e definire le porzioni di territorio destinate allo sviluppo, per i prossimi dieci anni, del centro urbano e di tutto il territorio comunale, individuando le varie tipologie di uso del suolo», spiega oggi il sindaco Madeddu. Una ricucitura, dunque, delle varie aree urbanistiche frammentate. L'idea è quella di non uscire dai confini del centro abitato, ma di trovare tutte quelle porzioni di terreno all'interno, classificate agricole, e sbloccarle.

La linea

«Anziché ampliare la zona del centro abitato con nuove costruzioni», chiarisce Madeddu, «vogliamo sbloccare i “buchi” inutilizzati nel centro abitato». Discorso diverso per le aree da recuperare dal punto di vista urbanistico, come quella di Crabili Mereu, dove occorre prima sanare gli abusi.

Sul centro storico grava, intanto, l'ombra della Regione e dell'immobilismo: il piano particolareggiato era stato commissariato per evitare conflitti d'interesse del Comune (procedura normale in paesi medio/piccoli), ma il cambio di giunta comunale avvenuto nel 2022 obbliga a rinominare un altro commissario. «Noi speriamo sia lo stesso», confessa Madeddu, «eravamo già a buon punto».

Il dibattito

Spazio anche a nuove aree industriali perché l'amministrazione vorrebbe incentivare gli investimenti di privati nel territorio e l'attuale zona industriale è sacrificata. «Pensiamo alla zona che affaccia alla 131, per un paese in espansione come il nostro creerebbe attrattività e nuovi posti di lavoro», chiude il sindaco.

«Concordiamo su alcune delle necessità sottolineate dall'amministrazione», spiega dalla minoranza Gianluca Schirru, «speriamo che i tempi non si dilatino troppo però. Il centro storico aspetta da anni, per esempio, così come occorre agire il prima possibile sulla zona industriale, ampliandola».

RIPRODUZIONE RISERVATA