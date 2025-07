Urbanistica, scommessa sul centro storico 

Il Comune di Furtei ha adottato il piano particolareggiato del centro storico, un documento urbanistico che ridefinisce le strategie di tutela, recupero e valorizzazione del nucleo più antico dell’abitato. All’interno del documento, si trovano studi storici e urbanistici, analisi puntuali degli edifici, classificazioni per valore storico e tipologia edilizia, linee guida per gli interventi di recupero e per il miglioramento dello spazio pubblico. Vengono inoltre stabiliti criteri precisi per le trasformazioni ammesse, le modalità di restauro, le demolizioni, la riqualificazione energetica e la tutela dei caratteri tipici del paesaggio urbano.

Una novità importante è la nuova perimetrazione del centro matrice, che corregge e amplia quella storica, includendo anche alcune unità edilizie di interesse fuori dall’attuale zona A. Il piano adottato nasce dall’esigenza di aggiornare la pianificazione ormai superata e non più coerente con le norme del piano paesaggistico regionale e la sua adozione segna un cambio di prospettiva: non più solo conservazione, ma anche rivitalizzazione funzionale, con interventi integrati tra pubblico e privato, per restituire centralità e qualità alla parte più identitaria del paese. Il termine per presentare osservazioni è di 60 giorni consecutivi a partire dal 3 luglio. (g. g. s.)

