Urbanistica, nuove regole nel centro storico 

Approvato in Consiglio comunale il piano particolareggiato per i centri matrice (aree di prima formazione dell’abitato, centri storici) di Iglesias e delle frazioni di Nebida e San Benedetto; arrivano così le regole per l’edilizia, l’arredo urbano, l’illuminazione, la tinteggiatura delle facciate, l’installazione di insegne, pergolati, infissi, canne fumarie, pannelli solari, pavimentazioni e impianti tecnologici. «È un lavoro che ha richiesto lo scandaglio di quasi quattromila e 400 edifici – spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi –. Per ognuno di questi è stata creata una scheda dettagliata e leggibile (anche per chi non è un tecnico di professione), su tutte le tipologie di interventi che possono realizzarsi su ogni edificio».

Le novità

Una delle novità più importanti riguarda il “piano del colore”, fino a oggi mai normato: «Ci sarà una varia gamma di colorazioni consentite per ogni singola abitazione – continua Cherchi – tutti però corrispondenti a quelli utilizzati negli edifici storici della seconda metà del 1800». Fra le novità del piano anche il divieto assoluto dell’installazione dei motori delle pompe di calore sulle facciate. Su quelle presenti ci sarà la possibilità di occultarle con una copertura, mentre le nuove installazioni dovranno avvenire sui balconi. «Dopo l’autorizzazione paesaggistica verrà consentito anche l’utilizzo di diversi materiali per il montaggio degli infissi – svela l’assessore al Patrimonio –. Ci sarà una scheda con una vasta gamma di colori e materiali consentiti».

In Consiglio

Il piano è stato approvato all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale, trovando anche il benestare dell’architetto e consigliera d’opposizione Francesca Tronci (M5S): «Si tratta di uno strumento molto utile a livello tecnico e che finalmente, fra gli altri spunti, norma anche il “piano del colore” per le facciate, indefinito fino a questo momento – dichiara Tronci –. È un lavoro dettagliato e ben fatto; poche città in territorio nazionale hanno una scala d’applicazione di questo tipo. Un piano complesso che ha richiesto in verità oltre dieci anni per essere attuato, infatti l’attuale amministrazione ha ereditato molto materiale legato allo studio di dettaglio di tante unità del centro storico». Il sindaco Mauro Usai parla dell’approvazione di uno strumento portato avanti, modificato e reso più chiaro, essenziale per la vita degli abitanti e altrettanto utile per fornire un impulso all’edilizia cittadina: «Significa avere delle regole chiare che permettono di risolvere svariate situazioni rimaste insolute per tanto tempo – dichiara Usai – ora si potrà effettuare la ristrutturazione di una casa che prima, per mancanza di regolamenti, non poteva essere eseguita. In ottica futura inoltre il piano particolareggiato rappresenta una parte essenziale del Puc».