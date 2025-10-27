Urbanistica, l’ultimo miglio del Puc 

La corsa verso l’approvazione del Puc entra negli ultimi metri. Lo ha annunciato ieri in Consiglio l’assessore all’Urbanistica Piergiorgio Massidda, prendendo la parola durante la presentazione del Documento Unico di Programmazione 2026 2028. Il Piano Urbanistico, adottato in Aula nel 2023 e ora in attesa di via libera definitivo della Regione, è stato confermato dall’amministrazione come uno degli obiettivi prioritari di mandato. «Ho avuto l’opportunità di vivere dall’inizio le travagliate vicende per l’adozione del Puc, cominciate nel 1997. Oggi siamo arrivati al traguardo, possiamo dire di essere in dirittura d’arrivo», ha dichiarato Massidda. Starebbe per giungere a conclusione, perciò, la fase di co-pianificazione con la Regione e gli altri enti che a vario titolo possono esprimere un parere.

Il percorso

L’ok tanto atteso potrebbe arrivare nel giro di qualche mese, anche se il sindaco Tomaso Locci è rimasto più cauto, parlando dell’approvazione definitiva come di «una partita che continuiamo a portare avanti con la Regione e la Città Metropolitana». Ok al Dup da parte dell’intera maggioranza, critiche invece dall’opposizione. «Il lavoro che è stato fatto non è altro che un copia e incolla di quello presentato ad aprile», ha commentato Franca Cicotto (Adesso Sardegna). «Dalla lettura delle 365 pagine sembra che nulla cambierà fino al 2028. Presentare il Dup senza aggiornamenti rispetto al precedente documento equivale a ignorare il cambiamento nel contesto delle esigenze della comunità».

La sanità

La seduta di ieri è stata l’occasione per fare il punto anche su un’altra questione: quella legata all’apertura di un servizio di guardia medica, che a Monserrato non c’è mai stato. Lo spunto è arrivato dai banchi della minoranza, con un’interpellanza firmata dai Riformatori Alberto Corda e Andrea Massidda. «Siamo in una situazione di profonda crisi sanitaria. La guardia medica rappresenta un presidio di sicurezza e vicinanza per i cittadini, che riduce la pressione sui pronto soccorso e rafforza la sanità territoriale. Monserrato merita un presidio stabile e accessibile, i cittadini vedono solo immobilismo e incapacità organizzativa». Dal 2018 il Comune ha un accordo con l’Asl per la realizzazione di un hub sanitario nei locali dell’ex Cries, in via Cortis. «La Regione ha in programma l’inserimento delle guardie mediche all’interno delle Case di Comunità, ci è stata garantita l’attivazione in tempi brevi», ha ricordato la presidente della Commissione Salute Maura Serri, mentre il sindaco Locci si è sbilanciato sulle tempistiche: «C’è un progetto esecutivo approvato, la scelta dell’impresa non compete a noi ma entro un mese dovremmo sapere chi ha vinto l’appalto, i lavori dureranno un anno». Nel frattempo, il Comune ha avviato le interlocuzioni per anticipare l’apertura della guardia nell’ex centro vaccinale di via Tito Livio, appena riqualificato. «Il Comune si sta muovendo, ma a fronte di un locale pronto la decisione rimane dell’Asl», ha concluso Serri.

