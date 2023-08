Urbanistica, la Regione avvia la modifica del Ppr 

Se i tempi saranno rispettati, la Giunta Solinas sarà ricordata anche per essere riuscita a modificare il piano paesaggistico regionale in vigore, immutato, da diciassette anni. Il termine della legislatura scatterà tra sette mesi, ma le operazioni sono già a buon punto.

La bozza

Nei giorni scorsi l’assessore all’Urbanistica Aldo Salaris ha inviato al ministero dei Beni culturali una bozza di duecento pagine contenente la proposta di revisione, e per settembre è attesa una risposta da Roma. Nessun attacco al Ppr, semmai un miglioramento dello strumento di governo del territorio, spiega l’esponente della Giunta. D’altra parte, «negli ultimi diciassette anni le esigenze di quest’Isola dal punto di vista urbanistico sono cambiate, ed è necessario spingere gli enti locali a pianificare il proprio territorio e a una pianificazione urbanistica che oggi non c’è, o c’è in piccola parte». Della revisione si è discusso anche nella quarta commissione del Consiglio regionale presieduta da Giuseppe Talanas e riunita per l’esame degli emendamenti al collegato in materia urbanistica. Secondo quanto emerso dalla seduta, la Regione sta lavorando col ministero con l’obiettivo di «conseguire la riqualificazione auspicata dal Ppr ma non attuabile nei fatti, sia in fascia costiera che in agro».

Dieci punti

Una decina i punti dello strumento sui quali si stanno cominciando a definire le modifiche normative con il ministero. Tra questi, uno riguarda la previsione di attuazione di interventi di rigenerazione urbana, un altro attiene alla demolizione e alla ricostruzione con cambio di architettura. Oggetto della copianificazione anche la definizione puntuale dei vincoli, al fine di una loro precisa applicazione di tutela. Ancora: la ridefinizione delle misure di tutela dei territori vicini alle zone umide, in analogia rispetto a quanto previsto nella fascia dei trecento metri dal mare.

La svolta

Sul fronte della revisione del Ppr, Salaris è al lavoro da mesi. La svolta risale però al 10 maggio scorso, data di avvio del confronto con i tecnici del ministero dei Beni Culturali, ai quali l’assessore aveva subito manifestato l’esigenza della Regione di apportare urgenti modifiche alle norme tecniche di attuazione, in modo da recepire la normativa statale in materia di riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Norme tecniche di attuazione che, secondo l’assessore, così come sono «frenano la competitività della nostra Isola in termini di ricettività turistica sul fronte alberghiero».

«Miglioriamo l’offerta»

E proprio al miglioramento dell’offerta turistica in Sardegna, mirano le disposizioni contenute nell’emendamento della Giunta al collegato che prevede, nei Comuni che abbiano adeguato il piano urbanistico comunale al Ppr, incrementi volumetrici (fino al 15%) negli alberghi anche nella fascia dei trecento metri dal mare, ma anche la possibilità di realizzare, oltre i trecento metri, nuovi alberghi a cinque stelle o di fascia superiore, nel rispetto – evidenzia Salaris – «degli obiettivi definiti nel piano strategico del turismo». Con questo intervento, in pratica, si permette il recupero di almeno una parte delle volumetrie che la legge “salvacoste” del 2004 aveva di fatto congelato.

Audizioni

L’emendamento in questione è la causa per cui l’approvazione del collegato è stata rinviata a settembre. La Giunta e la maggioranza hanno infatti accolto la proposta delle opposizioni di riesaminare il pacchetto dell’urbanistica nella commissione competente. Che si riunirà nuovamente il 23 agosto per ascoltare, proprio sui contenuti del correttivo, il presidente dell’Anci Emiliano Deiana, dell’Ance Pierpaolo Tilocca, i rappresentanti della Rete delle professioni tecniche della Sardegna e dell’ordine dei Geologi, e poi le associazioni ambientaliste (Legambiente, Gruppo di intervento giuridico, Italia Nostra e Wwf).

Le altre norme

L’altro emendamento chiave è quello sul recepimento delle norme del Piano Casa salvate dalla Consulta: riuso dei sottotetti esistenti con altezza non inferiore a 2,40 metri per gli spazi abitativi e 2,20 per quelli accessori; interventi di recupero, garantendo un’altezza minima di 2,40 metri, di piani seminterrati, piani terra, piani pilotis; realizzazione di soppalchi (altezza 2 metri) purché di superficie non superiore al 40% di quella sottostante (altezza 2,40 metri). Infine, negli alberghi, per un massimo di 240 giorni, la chiusura di verande e terrazze con elementi rimovibili. Subito dopo il via libera al collegato, la Giunta trasmetterà a tutti i Comuni, agli ordini professionali e alle associazioni di categoria, una circolare con il riferimento alle norme salvate e che, a questo punto, potranno essere applicate.



